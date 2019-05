F.A.Z. erschließt durch den Kauf von IQB Career Services einen neuen Zugang zu jungen Zielgruppen

Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort ergänzt der Anbieter fürKarriere-Events und -Services für angehende Akademiker/innen dasPortfolio der F.A.Z.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (F.A.Z.) kauft dasUnternehmen IQB Career Services GmbH (IQB) und erschließt sich damiteinen neuen Zugang zu jungen Zielgruppen. IQB ist als Anbieter fürKarriere-Events und -Services für angehende Akademikerinnen undAkademiker bereits erfolgreich im Markt etabliert. Zum Angebot vonIQB gehören On- und Off-Campus-Recruitingmessen sowieOnline-Jobportale, die auf einzelne Universitäten individuellzugeschnitten sind. Mit dem Erwerb von IQB steigt die F.A.Z. in denRecruitingmarkt für Absolventen und Young Professionals ein.IQB wird in einem strukturierten Prozess an die F.A.Z.-Gruppeherangeführt. Dabei bleibt die unternehmerische Initiative undFlexibilität als wesentliche Erfolgsbedingung erhalten.Die F.A.Z. setzt durch strategische Zukäufe darauf, jüngereZielgruppen stärker an die Marke heranzuführen. Die Nähe zur F.A.Z.und ihrem Marken- und Geschäftsmodellverständnis ist dabeiessentiell. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die erfolgreich Angebotefür Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger entwickeln.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell