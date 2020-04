F.A.Z. Der Tag jetzt im Auto als Audio-Format verfügbar

Frankfurt am Main (ots) - Als erste deutsche Tageszeitung bietet die F.A.Z. ihre Inhalte ab sofort auch im Auto über Apple CarPlay und Android Auto an. Damit erweitert die F.A.Z. ihr umfangreiches Audio-Angebot, zu dem neben der Text-to-Speech-Funktion auch zehn Podcasts gehören.Das Audio-Angebot der F.A.Z. wächst weiter. Bereits im vergangenen Jahr hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) in ihre App F.A.Z. Der Tag die Text-to-Speech-Funktion integriert. Nutzer haben damit die Möglichkeit, sich Inhalte vorlesen zu lassen, nachdem sie sich für den Dienst einmalig registriert haben und eingeloggt sind. Jetzt ist die F.A.Z. als erste deutsche Tageszeitung auch im Auto zu hören: Über Apple CarPlay und Android Auto lässt sich F.A.Z. Der Tag im Audio-Format abspielen. Damit macht die F.A.Z. die wichtigsten Themen der letzten 24 Stunden unterwegs im Auto verfügbar. Sobald das Smartphone mit dem Auto verbunden ist, erscheint das Icon der App automatisch auf dem Infotainment-Display. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein iPhone oder Android-Smartphone handelt. Das Auto muss lediglich über eine entsprechende Schnittstelle zum jeweiligen System verfügen.Das Audio-Angebot der F.A.Z. umfasst neben dem Text-to-Speech-Service ein umfangreiches Podcast-Portfolio, das aus zehn verschiedenen Formaten besteht:- F.A.Z. "Podcast für Deutschland". Intensive Auseinandersetzung mit einem aktuellen Thema. - F.A.Z. Wissen - der Podcast. Wissenschaft für die Ohren. - F.A.Z. Einspruch Podcast. Aktuelle Themen aus Justiz und Rechtspolitik in einem Podcast verhandelt. - F.A.Z. Digitec Podcast. Das Update für Ihren digitalen Wissensvorsprung. - F.A.Z. Essay Podcast. Umfassende Einsichten in die Geschichte hinter den Nachrichten. - Wie erklär ich`s meinem Kind? Die Kolumne zum Hören. - Am Tresen. Der F.A.Z.-Gesprächspodcast. - F.A.Z Gesundheit - der Podcast. Hier geht es um Ihr Wohlbefinden. - F.A.Z. Bücher Podcast. Diskussionen, Interviews, Analysen und ein Literaturrätsel. - F.A.Z. Dossier. Die Sammlung für tiefere Einblicke.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.faz.net/podcastsDie Apps finden Sie unter: https://app.adjust.com/9wt7u78_dbixxd9Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon: +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.de http://www.faz.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33296/4575071OTS: Frankfurter Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell