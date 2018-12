F.A.Z. Quarterly gewinnt LeadAward 2018

Frankfurt am Main (ots) - Rainer Schmidt und Claudius Seidl werdenals Blattmacher des Jahres ausgezeichnet.Für den innovativen Charakter des Magazins Frankfurter AllgemeineQuarterly (F.A.Z. Quarterly) sind die verantwortlichen RedakteureRainer Schmidt und Claudius Seidl jetzt mit dem LeadAward 2018 inSilber geehrt worden. Der renommierte Medienpreis gilt alsDeutschlands bedeutendste Auszeichnung für Zeitungen, Zeitschriftenund Online-Medien. Dieses Jahr stehen erstmals die Köpfe und Macherder Titel im Vordergrund. "Rainer Schmidt und Claudius Seidl wurdenvon der Jury ausgewählt, weil sie mit Frankfurter AllgemeineQuarterly ein neuartiges Magazin mit Tiefgang und eigener Handschriftentwickelt haben, dessen Texte eine hohe Qualität und Originalitätaufweisen und das überdies durch eine völlig eigenständige Gliederungund Herangehensweise besticht", so die Begründung der LeadAcademy,die F.A.Z. Quarterly aus rund 450 Magazintiteln ausgewählt hat.F.A.Z. Quarterly ist ein vorausdenkendes und mutiges Magazin, dassich voll und ganz dem Thema Zukunft widmet. Kluge Denker rund um denGlobus beleuchten in Reportagen, Analysen, Interviews undFotostrecken die sich anbahnenden Auf- und Umbrüche - in Politik undGesellschaft, Kultur und Wissenschaft sowie Mode und Design. F.A.Z.Quarterly erscheint viermal im Jahr. Als verantwortlicher Redakteurverfügt Rainer Schmidt (54) über langjährige Magazinerfahrungen.Bevor er seit Mitte 2016 F.A.Z. Quarterly mit entwickelt hat, war erunter anderem für das Zeit Magazin, Vanity Fair und den Rolling Stonetätig. F.A.Z. Quarterly leitet er gemeinsam mit Claudius Seidl (59),dem Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.Jürgen Kaube, Herausgeber der F.A.Z.: "Das Team um Rainer Schmidthat diese Auszeichnung sehr verdient. Es beweist mit jedem Heft, dassder Sinn für Ästhetik, die Lust am Argument und die Neugier auf das,was womöglich die Zukunft ist, sich nicht widersprechen. Warum auchsollten Leser, die Wert auf gut gemachte Mode, schönes Design undfunktionale Technik legen, weniger anspruchsvoll sein, wenn es um dieBeschreibung der Gesellschaft geht, die uns täglich überrascht?"Thomas Lindner, Geschäftsführer der F.A.Z.: "Das PremiummagazinFrankfurter Allgemeine Quarterly ist ein progressives Medium, dasInnovatoren und Trendsettern Inspiration und spannende Denkanstößefür die Welt von morgen gibt - das beweisen Rainer Schmidt undClaudius Seidl mit jeder Ausgabe aufs Neue. Daher freuen wir uns ganzbesonders über die Auszeichnung der LeadAcademy."Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTel. +49 69-7591-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell