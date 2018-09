F.A.Z.-Pressemitteilung: Frankfurter Allgemeine Woche mit neuem Layout und Strizz-Comic

Frankfurt am Main (ots) - Die Frankfurter Allgemeine Woche, daskompakte Nachrichtenmagazin aus dem Hause F.A.Z., erscheint ab 21.September in angepasster Form.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH hat ihr wöchentlichesNachrichtenmagazin Frankfurter Allgemeine Woche (F.A.Z. Woche)inhaltlich und gestalterisch überarbeitet. Vom 21. September anerscheint das Heft in neuer Form.Die F.A.Z. Woche bietet Lesern zukünftig ein noch attraktiveresund besseres Leseerlebnis. Den Leser erwarten neue Rubriken in derPolitik, im Feuilleton und im "Geld"; die beliebte Übersicht "Gut zuwissen" wird auf zwei Seiten erweitert. Zudem erscheint künftig jedeWoche eine Folge des Kultcomics "Strizz" von Volker Reiche. Seinepolitisch-philosophischen Bildgeschichten wurden in der FrankfurterAllgemeinen Zeitung zu einem der erfolgreichsten deutschen Comics.Neue graphische Elemente und Schriften sowie ein intensivererBildereinsatz machen das Heft noch ansprechender. Ein verschlanktesInhaltsverzeichnis ermöglicht einen schnelleren Überblick über dieHeftthemen. Die Schwerpunkte der aktuellen Ausgabe wird die Redaktionam Vorabend des Erscheinungstages in einem neuen E-Mail-Newsletterankündigen.F.A.Z. Woche liefert in übersichtlicher Form eine Selektion derbedeutenden Themen und deren Einordnung. Das Magazin bietet damitWissen in kompakter Form, einen konzentrierten Überblick undOrientierung in der allgemeinen Nachrichtenflut.Das Magazin erscheint jeden Freitag, die Digitalausgabe amVorabend um 17.00 Uhr. Die F.A.Z. Woche ist im Abo und bundesweit imBahnhofs- und Flughafenbuchhandel sowie an vielen Verkaufsstellen imPressefachhandel erhältlich. Der Newsletter kann unterwww.fazwoche.de/newsletter abonniert werden. Weitere Informationenunter www.fazwoche.dePressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell