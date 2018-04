Die F.A.Z.NET-App bietet ihren Nutzern ab sofort personalisierte Nachrichten

Frankfurt am Main (ots) - Mit der neuen Personalisierungsfunktionfindet die F.A.Z. jetzt Texte für ihre App-Nutzer, die zu ihrenindividuellen Lesegewohnheiten und Interessen exakt passen.Ab sofort bietet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) denNutzern ihrer F.A.Z.NET-App eine neue Personalisierungsfunktion, dieihr individuelles Informationsbedürfnis bedient. Damit orientiertsich die F.A.Z.NET-App am Leseinteresse eines jeden Einzelnen. DiePersonalisierungsfunktion steht allen Nutzern zur Verfügung, dieeinen F.A.Z.-Account besitzen oder neu anlegen.Die neu geschaffene Funktion findet sich in zwei Bereichen: zumeinen unter "Entdecken", zum anderen im "Profil".Das redaktionelle Angebot im neuen Bereich "Entdecken" ist fürjeden Nutzer individualisiert gebündelt und enthält Beiträge, die demjeweiligen Leseverhalten entsprechen. Dazu gehören Texte zu häufiggelesenen Themen, aber auch Beiträge von Lieblingsautoren des Lesers.Die Zusammenstellung der Artikel bereichert das Leseerlebnis - undsie ergänzt eine eigene Auswahl mit weiteren passenden undüberraschenden Inhalten.Der Bereich "Profil" löst den bisherigen "Merkzettel" ab. Erliefert den Lesern praktische Erweiterungen durch diePersonalisierungsfunktion. Alle persönlichen Artikel sind an dieserStelle gebündelt. Das heißt: Neben den gespeicherten Beiträgen desMerkzettels findet sich dort auch die Lesehistorie. So ermöglicht dieF.A.Z.NET-App den einfachen und schnellen Zugriff auf alle Artikel,die gelesen oder nur angelesen wurden.Die personalisierten Bereiche sind klar vom bestehenden Angebotder F.A.Z.NET-App abgegrenzt. Damit bleibt die bekannte Vielfalt derF.A.Z.-Texte erhalten.Sämtliche Daten zum Leseverhalten der Nutzer werden anonymisiertanalysiert und können einzelnen Personen nicht zugeordnet werden. DieDaten werden ausschließlich für die FAZ.NET-App genutzt. Und wer diePersonalisierungsfunktion nicht verwenden möchte, kann dieseselbstverständlich deaktivieren.Täglich verfasst die F.A.Z.-Redaktion mehr als 100 Texte zu Themenaus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport, Feuilleton und vielemmehr. Alle Artikel sind in der kostenlosen FAZ.NET-App verfügbar.Carsten Knop, Chefredakteur Digitale Produkte: "Mit der neuenFunktion kombinieren wir die redaktionelle Themenführung mit einerindividuell angepassten Reihenfolge an Texten. Das ist einintegriertes Konzept. Mit ihm nutzen wir die jeweiligen Stärken derRedaktion und des 'Machine Learning' optimal. Das hebt unser neuesAngebot deutlich positiv von allen anderen personalisierten Apps ab,die es schon heute gibt."Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell