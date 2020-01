F.A.Z.-Gruppe erwirbt Mehrheitsanteil an Content-Marketing- und Digital-Agentur 3st

Frankfurt (ots) - Die F.A.Z.-Gruppe beteiligt sich über ihreContent-Marketing-Tochter FAZIT Communication mehrheitlich an derContent-Marketing- und Digital-Agentur 3st aus Mainz. Mit der Beteiligung bautder Verlag sowohl das Leistungsangebot als auch das Kundenportfolio imwachsenden Markt des Content Marketing deutlich aus.FAZIT Communication ist der Content-Marketing-Spezialist in der F.A.Z.-Gruppeund realisiert mehrsprachige, crossmediale Kommunikationslösungen insbesonderefür gesellschaftliche und politische Institutionen wie das Auswärtige Amt, dieGIZ und den DAAD.3st kommunikation mit ihrer Digitaltochter 3st digital ist eine derprofiliertesten Agenturen für Branding, Content und Digital und bedient mit gut80 Mitarbeitern viele namhafte Kunden aus dem privatwirtschaftlichen Bereich,u.a. ARD, Merck, Symrise und Volkswagen.Leistungsspektrum und die Kundenportfolios von 3st und FAZIT Communicationergänzen sich in komplementärer Weise und schaffen damit neue Wachstumschancen.Gemeinsam werden beide Unternehmen die Herausforderungen digitaler Kommunikationfür die Kunden noch umfassender bedienen können.Die geschäftsführenden Gesellschafter von 3st bleiben unverändert imUnternehmen. Im Zuge der Akquisition wird die Digitaltochter 3st digital in 3stintegriert. Der Standort Mainz und die Marke 3st werden wie bisherweitergeführt.Hannes Ludwig, Geschäftsführer FAZIT Communication: "3st und FAZIT Communicationeint der hohe Anspruch an die inhaltliche, konzeptionelle und gestalterischeExzellenz in der Umsetzung wirkungsvoller Kommunikation. Wir freuen uns über dieideale Verstärkung durch 3st und die Marktchancen, die sich mit der neuenAufstellung eröffnen."Thilo Breider, Geschäftsführer 3st kommunikation: "Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit FAZIT Communication, denn sie ermöglicht unseren KundenZugang zu erweiterten Kommunikations- und Beratungsleistungen, um ihre Marke imdigitalen Zeitalter weiter zu stärken. Gemeinsam sind wir in der Lage, neueProjektdimensionen zu erschließen."Über FAZIT CommunicationFAZIT Communication ist die Content-Marketing-Tochter der F.A.Z.-Gruppe undsieht sich als Agentur für gesellschaftliche und politische Kommunikation mitSinn. Mit Kompetenz, Kreativität und Nachhaltigkeit realisiert die Agenturanspruchsvolle Kommunikationslösungen für Kunden aus politischen undgesellschaftlichen Institutionen sowie für Organisationen aus den BereichenWirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Kennzeichnend für die Arbeit von FAZITCommunication ist ihre hohe journalistische Kompetenz und ihre große Expertisein mehrsprachigen crossmedialen Projekten. Zu dem namhaften Kundenportfoliozählen unter anderem das Auswärtige Amt, die Deutsche Gesellschaft fürinternationale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutsche Akademische Austauschdienst(DAAD) und die Fraport AG.Mehr Informationen unter www.fazit-communication.de.Über 3stUm ganzheitliche Markenerlebnisse zu erschaffen, bündelt 3st seine Expertise ausBranding, Content und Digital zu einer kraftvollen Einheit. Die MainzerKreativagentur steht seit mehr als 20 Jahren für vielfach ausgezeichnetesDesign, faszinierenden Content und digitale Expertise. Rund 80 Spezialisten ausStrategie, Design, Film, Programmierung und Redaktion arbeiten Tag für Tagdaran, Kommunikationslösungen zu schaffen, die Maßstäbe setzen - glaubwürdig,lebendig und wirksam. Zu den langjährigen Kunden zählen u.a. Amprion, ARD,Beiersdorf, Claas, Helaba, Merck, Knorr-Bremse, Oetker, TUI, Symrise, Volkswagenund ZDF Enterprises.Mehr Informationen unter www.3st.de.Pressekontakt:Hannes Ludwig, Geschäftsführer FAZIT CommunicationTel.: 069 / 75 91 - 1359E-Mail: hannes.ludwig@fazit-communication.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140444/4494933OTS: FAZIT CommunicationOriginal-Content von: FAZIT Communication, übermittelt durch news aktuell