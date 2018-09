Frankfurt am Main (ots) - Die F.A.Z. bündelt Erfahrung in derdigitalen Transformation und bietet diese als Beratungsleistungen an.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) GmbH gründet einTochterunternehmen: die Digital-Agentur "rosa & leo". Die Agentur mitSitz in Frankfurt ist auf Beratung rund um das Thema Digitalisierungspezialisiert. Geschäftsführer sind Susanne Busshart und ThomasSchultz-Homberg. Sie starten mit sieben festen Mitarbeitern und einemNetzwerk aus Freelancern."rosa & leo" versteht sich als Digitalagentur plus, die ihreKunden in digitalen Projekten konkret und langfristig unterstützt. ImMittelpunkt steht dabei der Mensch in der digitalen Transformation -sowohl im Unternehmen, als auch auf Kundenseite. "rosa & leo"begleitet zudem bei digitaler Markenführung, Online- undVertriebsstrategien und Culture Change.Susanne Busshart ist Diplom-Kauffrau, verfügt über einen MBA instrategischem Management und war zuletzt mit ihrem eigenenBeratungsunternehmen SBCdigital GmbH aktiv. Zuvor baute sie alsGeschäftsführerin Digitalagenturen wie syzygy und die United DigitalGroup auf, führte dort die digitale Transformation namhafter Kundenzum Erfolg. Sie ist selbst erfahrene Gründerin. Im Rahmen ihrereigenen Start-Ups arbeitete sie unter anderem mit Apple undproduzierte Apps für Kinder.Thomas Schultz-Homberg ist seit 2013 Chief Digital Officer derF.A.Z. Er hat die Entwicklung der digitalen F.A.Z.-Produkte in denvergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt. Dazu gehören unter anderemdie Apps F.A.Z. Der Tag, F.A.Z. Digitec und die digitale Zeitung.Schultz-Homberg ist bereits seit 2001 in verschiedenen Funktionen imDigitalgeschäft tätig.Pressekontakt:Franziska Kipper-SchreyerLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1326E-Mail: f.kipper-schreyer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell