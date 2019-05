Frankfurt am Main (ots) - Zum neunten Mal rufen F.A.S. und FAZ.NETprivate Bauherren auf, ihre Häuser vorzustellen.Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) und F.A.Z.NETsuchen auch 2019 Wohnhäuser privater Bauherren, die durcharchitektonische Qualität, ein stimmiges Konzept und Energieeffizienzüberzeugen. Einsendeschluss für die Reihe "Neue Häuser" ist der 15.Juli 2019.Wer sich traut, der baut - neu oder im Bestand, allein oder imVerein, auf dem Land oder in der Stadt. Aber wie, wo und unterwelchen Umständen? Gefragt sind persönliche Baugeschichten vonBauherren, die ihre Immobilien selbst bewohnen. Berücksichtigt werdenausschließlich Wohnhäuser in Deutschland, die Architekten fürPrivatpersonen geplant haben. Zudem darf das Gebäude nicht älter alszwei Jahre sein oder dessen Sanierung nicht länger zurückliegen.Weiterführende Informationen unter www.faz.net/haeuserBewerbungen können an folgende Mailadresse gerichtet werden:haeuser@faz.deoder an:Frankfurter Allgemeine SonntagszeitungStichwort "Neue Häuser"Redaktion WohnenHellerhofstraße 2-460327 Frankfurt am MainWichtiger Hinweis:Die eingereichten Materialien (Beschreibung, Fotos) dienenausschließlich zur Auswahl. Die veröffentlichten Beiträge illustriertdie F.A.S. grundsätzlich mit Fotos, die eigene Fotografen von Hausund Bewohnern aufnehmen. Da jeder einzelne Beitrag im Vorfeld mitviel Aufwand verbunden ist, sollte auf die Richtigkeit der Angabengeachtet und kein geschöntes Bildmaterial eingereicht werden. Sollteein ausgewähltes Haus beim Besuch vor Ort nicht den in der Bewerbunggeweckten Erwartungen entsprechen, behält sich die F.A.S. vor, voneiner Veröffentlichung abzusehen.Pressekontakt:Michaela WiehlReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1369E-Mail: presse@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell