Bei der Antrittsrede des neuen BundespräsidentenFrank-Walter Steinmeier wurde deutlich, dass er noch immer alsAußenminister denkt. Die Welt jenseits der deutschen Grenzen bedrücktund beschäftigt ihn mehr noch als die deutsche Gesellschaft, der erallerdings auch Ratschläge erteilt. Seine Mahnung an den türkischenPräsidenten Recep Tayyip Erdogan, die verbalen Aggressionen gegenüberDeutschland und der EU einzustellen, war ausgewogen, klar undunmissverständlich. Als Außenminister hätte er das nicht andersformuliert. Seine Mut-Predigt allerdings galt den Landsleuten, die,wie er, zutiefst verunsichert sind von dem, was zurzeit im"befreundeten" Ausland geschieht. In Diktaturen ist es keineSeltenheit, dass Psychopathen das Land regieren. Solange das in einemfernen Staat der Dritten Welt geschieht, fühlen wir zwar Empathie mitden Opfern, sind aber nur in Maßen beunruhigt. Jetzt ist das anders:Erdogan und ein großer Teil des türkischen Volkes gehen just jenenWeg, den er den Europäern vorwirft. Denn viele Reden, Aktionen undAufmärsche im Land am Bosporus erinnern verteufelt an dieBlut-und-Boden-Rhetorik und an das Vorgehen der Nazis. Wenn man dannnoch an den US-Präsidenten denkt oder einen Blick auf die Entwicklungin Polen und Ungarn wirft, dann muss man Steinmeier beipflichten,wenn er feststellt: "Wir navigieren in unbekannten Gewässern." In derTat lässt sich "eine neue Faszination des Autoritären" im In- undAusland registrieren. Allerdings reicht Mut allein ganzoffensichtlich nicht, um die stürmischen politischen Gewässer ohneSchaden zu durchqueren. Auch die klassische Diplomatie versagt bisjetzt. Während man zum Besuch von Donald Trump am besten einenPsychiater mitnimmt, könnte bei Erdogan der Stopp vonWaffenlieferungen und das Einfrieren von EU-Geldern Wirkung zeigen.Entsprechende Konsequenzen hat es beim deutschen Waffenexport in dieTürkei schon gegeben. Beim Kapitalfluss dürften Drohungen überdiplomatische Kanäle in Ankara angekommen sein. Ob die Absage derMinisterauftritte in Deutschland darauf eine Reaktion ist, bleibtfraglich. Erdogans Wahlkampfteam könnte auch erkannt haben, dass ersich vielen Türken in Europa mit seinen Attacken entfremdet. Wie auchimmer, der neue Bundespräsident darf jetzt in die Rolle von Odysseusschlüpfen: "Bleibe gelassen mein Herz, schon größere Frechheitertrugest du!", hat Homer seinem Helden empfohlen.