Fulda (ots) - Bund und Land nehmen Hunderte Millionen Euro in dieHand, damit Schulen auch in Hessen saniert werden können. Das isteigentlich eine gute Nachricht. Es lässt aber tief blicken, wieschlimm es um die Finanzen unserer Kommunen steht, wenn solcheProgramme nötig sind. Laut Finanzminister Thomas Schäfer haben 442von 447 hessischen Städten und Gemeinden ihre Fördergelder von derersten Runde des Kommunalen Investitionsprogramms vollständigausgeschöpft. Bis auf Gründau war und ist jede Stadt und Gemeinde inden Kreisen Fulda, Vogelsberg und Main-Kinzig dabei. Was wurde undwird dank KIP gemacht?_Straßen werden geflickt. Schwimmbäderausgebessert. Dorfgemeinschaftshäuser auf Vordermann gebracht. Undjetzt Schulen saniert. Das sind aber Arbeiten, die immer wiederanfallen. Es kann nicht sein, dass erst millionenschwere Programmeaufgelegt werden müssen, damit Kommunen ihre Aufgaben erledigenkönnen. Sinnvoller und nachhaltiger wäre es, nicht alle paar JahreSondertöpfe ins Leben zu rufen, sondern die Kommunen dauerhaft besserauszustatten. Und vor allem dürfen ihnen nicht weitere Kostenaufgehalst werden. Dem ein oder anderen Bürgermeister wird derSchweiß ausgebrochen sein, als Kanzlerkandidat Martin Schulz auf demSPD-Parteitag gebührenfreie Kitas forderte. Denn Kinderbetreuung istGemeindeaufgabe. Den Parteien in Berlin und Wiesbaden muss klarwerden, dass vielen Kommunen jetzt schon der finanzielle Spielraumfehlt. Land und Bund dürfen sich nicht dafür feiern, den Kommunen mitwillkürlichen Sonderprogrammen Geld zur Verfügung zu stellen. Sondernsie müssen den Kommunen genug Mittel an die Hand geben, diealltäglichen Probleme wie kaputte Straßen und Schulen selbst in denGriff zu bekommen. KIP ist kein Bonus, und auch keine Großzügigkeitvon Land und Bund. Vielmehr sind sie den Kommunen dieseMillionenbeträge schuldig.