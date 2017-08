FZ: Waffen auf Rädern Kommentar der Fuldaer Zeitung (Samstagausgabe) zum Terror in Spanien:

Fulda (ots) - Die Waffe ist tödlich. Es gibt sie schon lange, undihr Einsatz bedarf als Lizenz nur eines Führerscheins. Fahrzeuge sindder neue Totschläger der Terroristen. Einfacher zu bekommen alsSprengstoff, aber genauso wirksam. Anschläge mit ihnen sind ohneausgeklügelte Vorbereitungen möglich. Deshalb wird ihr Gebrauch inStädten mit Menschenansammlungen weitergehen. Spanien steht unterSchock: In Barcelona und im Badeort Cambrils sind Automobile - nachBerlin und London - einmal mehr zu Mordwaffen geworden. 14 Tote undüber 100 zum Teil lebensgefährlich Verletzte, darunter auch Deutsche,sind die vorläufige Bilanz zweier Anschläge, die der IS auf seinKonto verbucht. Das Grauen erreichte spanische Bürger und Feriengästeauf der Lebensader der katalanischen Hauptstadt und zu nächtlicherStunde auf einer Strandpromenade. Die islamistischen Terroristenhaben erreicht, was sie wollten: Andersgläubige Menschen zu töten undihre Gesellschaft zu erschüttern. Aber der Erfolg ist zweifelhaft.Die Betroffenen und ihre Länder werden sich enger zusammenschließengegen solche Einflüsse. Und die Polizeibehörden werden vielleichtendlich die Konsequenzen ziehen und den offenen Austausch vonInformationen über Terrororganisationen und ihre "Soldaten" möglichmachen. Ein Schritt, von Politikern oft angekündigt, bis jetzt jedochnur in Ansätzen verwirklicht. Aber auch wenn die Zusammenarbeit inEuropa perfektioniert wird, bedeutet das nicht das Ende desTerrorismus. Eine offene Gesellschaft ist immer verletzlich. Und dervon klugen Denkern und Historikern schon lange angekündigte Kampf derKulturen ist in vollem Gang. Er wird im Nahen Osten befeuert voneinem Glauben, der interpretierbar ist, von wirtschaftlichem Gefälleund einem Krieg, der in Syrien für den "Islamischen Staat" geradeverloren geht. Weshalb er nach Europa getragen wird. Man könntelachen, wenn die Situation nicht zum Weinen wäre: Da empfiehlt derPräsident der USA den Europäern, zu handeln wie ein US-General, dermuslimische Gefangene mit Kugeln exekutiert haben soll, die vorher inSchweineblut getränkt worden waren. Damit sei ihnen der Weg insParadies versperrt und der Terror zu Ende. Eine nachweislich unwahreund dumme Legende. Es ist nur traurig, dass ein Mann in seinerPosition angesichts des schrecklichen Dramas so taktlos, inkompetentund ohne Empathie reagiert. Ein Grund mehr für die Europäer, sich aufeigene Stärken zu besinnen.Pressekontakt:Fuldaer ZeitungVolker FeuersteinTelefon: 0661 280-301volker.feuerstein@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell