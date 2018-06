FZ: Lösungen sehen anders aus Kommentar der Fuldaer Zeitung (30.06.2018) zu den Ergebnissen des EU-Gipfels und zum Streit in der Union über die Asylpolitik

Fulda (ots) - Hat Angela Merkel ihren Hals nochmal aus derSchlinge gezogen und durch Verhandlungsgeschick ihr politischesÜberleben gesichert? Auf den ersten Blick taugen die Ergebnisse desGipfels von Brüssel dazu, den Koalitionspartner CSU zu besänftigen.Merkel hat ihr "Wir schaffen das!" aufgegeben und sich - freilichunter größtem innenpolitischen Druck - eingereiht in die größerwerdende Schar von EU-Staaten, die "Es reicht!" sagen. DerGipfelbeschluss räumt den Staaten, ganz im Sinne Horst Seehofers,nationale Maßnahmen an den Grenzen ein, gibt grünes Licht für die vonihm geforderten Ankerzentren, und auch zwei Rückführungsabkommen, dieden "Asyltourismus" nach Deutschland eindämmen sollen, hat dieKanzlerin mit nach Berlin gebracht.Taktisch ein Merkelsches Meisterstück, denn Seehofer wird es sichangesichts dieser (zugegebenermaßen minimalen) Fortschritte in dereuropäischen Asylpolitik kaum leisten können, die Kanzlerin weitermit Drohungen unter Druck zu setzen. Wie lassen sich jetzt nochZurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze rechtfertigen, wenndadurch nicht nur das Gipfelergebnis Makulatur, sondern auch einneuer Streit mit Seehofers Verbündetem Sebastian Kurz entfacht würde?Der österreichische Bundeskanzler hat bereits angekündigt, auf einesolche Maßnahme mit der Schließung der Grenze zu reagieren - fürSeehofer ein Fiasko.Es sieht also ganz danach aus, als hätten die Kontrahenten inBerlin und München wieder einmal die Kurve gekriegt, wie schon so oftin der Vergangenheit. Wie viele Male hatte Seehofer damit gedroht,die Bundesregierung wegen der offenen Grenzen vor demBundesverfassungsgericht zu verklagen, ohne es dann tatsächlich wahrzu machen. Immerhin: Jeder Bluff trieb die Kanzlerin ein Stückchenmehr in die Enge - und am Ende lächelten beide wieder gemeinsam indie Kameras.Aber niemand sollte sich zu früh freuen: Abgesehen davon, dass dieRegierung (noch einmal) gerettet zu sein scheint, ist das Ergebnisvon Brüssel ein Formelkompromiss, der nicht einmal ansatzweise dazutaugt, das Asylproblem in den Griff zu bekommen. Bei nähererBetrachtung bleibt vieles, was vereinbart wurde - auch das isttypisch für die Politik der Bundeskanzlerin -, diffus und vage: DieEU-Staaten bleiben in zentralen Fragen der Asylpolitik zerstritten.Das Abschlussdokument enthält eine Menge von Absichtserklärungen,deren Umsetzung in den Sternen steht. Geschlossene Auffangzentren inNordafrika? Wo die entstehen sollen, weiß keiner. Die gerechteAufteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten? Nur auf freiwilligerBasis, was die Visegrád-Staaten direkt dazu veranlasste, nochmal aufihre harte Haltung zu pochen.Echte Lösungen sehen anders aus. Die Europäische Union tritt aufder Stelle, wie bei so vielen anderen Themen auch. Kein gutes Zeichenfür die Reformen, die dringend notwendig sind. Dass dieösterreichische EU-Ratspräsidentschaft, die am Sonntag beginnt, dieStaaten ein Stückchen mehr zusammenbringt, ist kaum zu erwarten. /Bernd LoskantPressekontakt:Fuldaer ZeitungBernd LoskantTelefon: 0661 280-445Bernd.Loskant@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell