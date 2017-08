Fulda (ots) - Wütend wurde der Mann auf dem Golfplatz nicht. Feuerhat er auch nicht gespuckt. Der amerikanische Präsident Donald Trumpreagierte an seinem Ferienort Bedminster nur zögerlich auf die rechteGewalt inCharlottesville. Da hatten Mitglieder seiner Partei längstscharfe Kritik geübt an den schweren Ausschreitungen derUltrarechten. Und die Reaktion Trumps blieb dann auch sehr gemäßigt,indem er nur die Gewalt im Allgemeinen verurteilte, aber verschwieg,von wem sie ausging bei der größten Kundgebung der US-Rechtsextremenseit Jahrzehnten. Denn die blutige Tragödie in Charlottesville liegtin der Verantwortung seiner Wähler, die sich mit Hitlergruß und "HeilTrump" begegneten und mit Ku-Klux-Klan-Symbolen keinen Zweifel anihrer Radikalität aufkommen ließen. Da wurde auch schon mal billigendin Kauf genommen, dass es tödlich und mit schweren Verletzungenendet, wenn ein Rechter sein Auto in eine Gruppe vonGegendemonstranten lenkt. Schlimm, aber Trump will es sich mitAmerikas Rechten nicht verscherzen, weil er auf ihre Unterstützungzählt. Und entschuldigt das Geschehen mit dem Versuch seiner extremenAnhänger, die Geschichte ihres Landes "zu ehren". Was für ein Landist das noch? Und was für ein Präsident? Ob die Rechten ihn rettenkönnen, wenn die amerikanische Gesellschaft endlich aufwacht undbegreift, dass sie einen engstirnigen Egomanen an die Spitze ihreLandes gebracht hat, der jederzeit den Erdball in ein atomaresSchlachtfeld verwandeln kann, ist fraglich. Bis jetzt hat dasdemokratische System der USA nicht ausgereicht, um den Fehler einerWahl zu korrigieren, deren Ergebnis vermutlich mithilfe russischenEinflusses zustande kam. Die Folgen dieser Wahl werden immerdeutlicher sichtbar. Die übelste Konsequenz ist fraglos die maßloseemotionale Auseinandersetzung mit dem ebenfalls schwerpsychopathischen Machthaber von Nordkorea, Kim Jong Un, mit der sichbeide unter einen verhängnisvollen Handlungsdruck setzen. Aber auchdie Haltung Trumps bei den verstörenden Bildern von Charlottesvillezeigen, dass er unfähig ist für das Amt eines Präsidenten, der überparteipolitischen Interessen stehen muss, wenn es gilt, den innerenFrieden im Land zu sichern. Man fragt sich, wie lange das noch gut -nein, besser schlecht - geht. Vielleicht muss man jetzt angesichtsder hilflosen und willfährigen Politiker auf die Generäle zählen, dieeinst viel Unheil in den USA und der Welt angerichtet haben, jetztaber zur letzten Hoffnung werden könnten.Pressekontakt:Fuldaer ZeitungVolker FeuersteinTelefon: 0661 280-301volker.feuerstein@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell