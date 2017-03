Fulda (ots) - So sieht ein Höhepunkt aus: Martin Schulz wurde mit100 Prozent der gültigen Stimmen auf dem Berliner SPD-Sonderparteitagzum neuen Parteichef und Kanzlerkandidaten gewählt. Aber Höhepunktehaben die Eigenschaft eines Gipfels: Vorher geht es hoch, nachherrunter. Warten wir also ab, wie es mit dem Hype um den neuenFrontmann weitergeht. Programmatisch - und das ist für denkendeWähler entscheidend - hat Schulz bis jetzt wenig Visionäres zubieten: Schröders Agenda, die Deutschland mithilfe einer zumindestanfangs konsequenten Unions-Politik zu einem der wirtschaftlichstärksten Länder der Erde gemacht hat, soll korrigiert werden. Zurückin die Zukunft. Mehr Gerechtigkeit verspricht der Senkrechtstarter -wer will sie nicht? Die Steuersenkungen der Union verurteilt er, willaber viele soziale Geschenke machen, die auch Geld kosten. KeinProgramm, das den Hype um den 61-jährigen Buchhändler aus Würselenerklären kann. Auch nicht, wenn er ein wenig realistisches Bild dersozialen Ungerechtigkeit in Deutschland zeichnet. Aber Schulz hat denemotionalen Geist der postfaktischen Zeit und die Situation seinerPartei erkannt, die unter der Kompromissbereitschaft Sigmar Gabrielsund der vom Schröderschen Realitätssinn geprägten Agenda 2010 schwergelitten hat. Mit der Rückkehr zu den sozialen Dogmen der SPD - auchwenn sie dem wirtschaftlichen Höhenflug des Landes schaden könnten -hat er die Seele seiner Partei erreicht und gestreichelt. Seinpopulistischer Gerechtigkeitsfeldzug beflügelt alle Genossen, die voneiner linken Republik träumen. Und er hat leichtes Spiel angesichtsimmer höherer Anforderungen der Arbeitswelt auf der einen sowie derabsurden Gehälter und Abfindungen in den Chefetagen der Autofirmenauf der anderen Seite. Dazu kommt:_Schulz ist ein mitreißenderRedner. Mit diesem Trumpf will er einen zweiten Gipfel erklimmen unddie Staatskanzlei im Saarland durch seine Auftritte dort für die SPDzurückerobern. Wie immer das ausgeht, aktuell liegt nach einerbundesweiten Emnid-Umfrage Angela Merkel im direkten Vergleich mit 46Prozent vor Martin Schulz mit 38 Prozent. Anfang Februar hatte Schulznoch mit 46 zu 40 Prozent geführt. Ein Zeichen? Gefordert ist jetztdie Union, die den Schulz-Hype nicht aussitzen sollte, sondern mitEinigkeit und einleuchtenden Programmen beim Wähler punkten muss. Obdas gelingt? Es bleibt jedenfalls spannend bis zur Bundestagswahl.Pressekontakt:Fuldaer ZeitungChristof VöllingerTelefon: 0661 280-334christof.voellinger@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell