FZ: Das Ende passt zum Anfang Kommentar der Fuldaer Zeitung (24.12.2016) zum Fall Amri

Fulda (ots) - Auch in ihrem Ende ist die Geschichte desTerroristen Anis Amri ein Stück aus dem Tollhaus des deutschenStaates: Während gestern Morgen Meldungen über den Äther laufen, dieSicherheitskräfte in Berlin gingen davon aus, dass sich der Tunesiernoch in der Hauptstadt befinde, liegt dieser mausetot in einemMailänder Leichenschauhaus.All die Pannen, all das Versagen im Umgang mit einempolizeibekannten "Gefährder" sind schwer zu ertragen - vor allem fürdie Angehörigen der Toten, denen immer stärker gewahr wird, dass dasAttentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt hätte verhindert werdenkönnen. Der marokkanische Geheimdienst hatte, wie gestern gemeldetwurde, den BND schon vor Monaten vor Amri und dessen Plänen gewarnt.Dass der meistgesuchte Mann Europas nach dem bislang schlimmstenislamistischen Anschlag auf deutschem Boden unbehelligt das Landverlassen konnte und seine "Duldungspapiere" (wie konnte dieser Mannhier überhaupt geduldet werden?) erst zwei Tage nach der Todesfahrtim Führerhaus des Lkw entdeckt wurden, spricht ebenfalls nicht fürein funktionierendes Strafverfolgungssystem.Jetzt rufen ausgerechnet die Politiker nach Konsequenzen, die fürdie chaotischen Zustände und die daraus resultierenden Pannenmitverantwortlich sind. Als hätte es in den vergangenen Jahren nichtgenug Hinweise auf bevorstehende Anschläge in Deutschland gegeben;als hätten Polizisten in großer Zahl nicht ihr Leid darüber geklagt,dass sie von straffällig gewordenen Flüchtlingen ausgelacht werden,denen sie direkt nach ihrer Festnahme wieder auf der Straße begegnen;als gäbe es nicht genug Hinweise von Ermittlern, die über Hindernissebei der Kriminalitätsbekämpfung schimpfen. Wenn zum BeispielStandortdaten von Handys seit Einführung der Vorratsdatenspeicherungnur vier Wochen gespeichert werden dürfen und Fahnder konstatieren,die Politik habe sie im Jahr 2015 in die "ermittlungstechnischeSteinzeit versetzt", dann läuft etwas gehörig schief in diesem Land.Spätestens seit dieser Woche hat sich auch in Deutschland die Weltverändert, und es gilt, endlich die richtigen Schlüsse zu ziehen.Dazu gehört, nicht länger gebetsmühlenartig darauf zu verweisen, dasswir die richtigen Gesetze haben, diese nur richtig angewendet werdenmüssen. Wo es - wie bei den Abschieberegeln - Lücken gibt, müssendiese schnellstens geschlossen werden. Denn wie sollen wir unsereFreiheit und unsere Werte verteidigen, wenn unsere Gesetze soausgelegt werden können, dass sie Täter wie Anis Amri schützen? Bernd Loskant