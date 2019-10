Fulda (ots) - Eine Steuerreform, die überfällig war undbeschlossene Sache ist, von der aber noch niemand weiß, ob es teureroder billiger, einfacher oder komplizierter wird - das ist einWiderspruch in sich. Denn keine Reform sollte das Alte, das ersetztwerden soll, verkomplizieren, bürokratischer oder komplexer machen.Doch der gestern gefasste Beschluss liegt in der Natur einer großenKoalition, die zusammenbringen muss, was nicht zusammengehört - unddie für die notwendige Zweidrittelmehrheit auch noch Grüne und FDPins Boot holen musste.Was also sollte herauskommen bei der vom Verfassungsgerichtvorgeschriebenen Neuregelung, bei der unterschiedliche Interessen,zum Teil ideologisch verbrämt, aufeinandertreffen? Ein großer Wurfwäre notwendig gewesen. Immerhin geht es bei dem Thema um mehr alsein paar Euro für die Kommunen, mit denen sie Straßen unterhalten,Schwimmbäder sanieren und Museen finanzieren. Es geht um jährlich 14Milliarden Euro und die Frage, ob Menschen, die in besseren Gegendenwohnen, mehr Steuern bezahlen müssen als Bewohner von Sozialbauten.Am Ende ging es in der Debatte sogar um die Frage, wer die Zechebezahlt - der Mieter, der die mit der Steuer finanzierte lokaleInfrastruktur tatsächlich auch nutzt, oder der Vermieter, derwomöglich irgendwo auf dem Land wohnt und zur Altersvorsorge einAppartement in der Großstadt erworben hat? In Zeiten, in denen diealte Faustregel, dass die Miete ein Drittel des Nettoeinkommens nichtübersteigen sollte, außer Kraft gesetzt ist, kommt diesen Fragenzunehmende gesellschaftspolitische Bedeutung zu.Fest steht: Durch die Öffnungsklausel für die Länder wird esspätestens nach Ablauf der Übergangsfrist im Jahr 2025 einenFlickenteppich geben, ähnlich wie bei der Bildung oder beiRauchverboten. Bayern hat bereits angekündigt, die Berechnung derGrundsteuer anders durchzuführen als von Minister Scholz vorgesehen.Hier soll die Höhe der Grundsteuer nicht nach Bodenwert und Höhe derMiete bemessen werden, sondern allein nach der Größe des Grundstücks.Eine Ankündigung, der hoffentlich viele Bundesländer folgen werden.Denn unabhängig von der ideologischen Betrachtung: Mit denScholz-Plänen droht ein Mehr an Bürokratie. Wer erfasstkontinuierlich Grundstückswerte und Mietpreise für 35 MillionenGrundstücke, Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Deutschland?Immerhin: Der Anachronismus, den "Einheitswert" des Grundstücksoder Hauses von 1914 als Basis für die Berechnung zu nehmen, ist weg.Jetzt liegt es an den Ländern, aus der Pseudo-Reform eine echteReform zu machen. Und an den Kommunen, denn die entscheiden letztlichüber die Hebesätze, wer wieviel bezahlen muss. / Bernd LoskantPressekontakt:Fuldaer ZeitungBernd LoskantTelefon: 0661 280-445Bernd.Loskant@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell