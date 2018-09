FZ: Am Ende Kleinbritannien? Kommentar der Fuldaer Zeitung (Ausgabe vom 3. September 2018) zu den Brexit-Verhandlungen:

Fulda (ots) - Die Pfarrerstochter Theresa May zeigt Zähne undzieht die Zügel an. Die britische Premierministerin droht bei denBrexit-Verhandlungen mit der Peitsche. Aber die EU ist kein Gaul, denman damit zur Umkehr in eine Sackgasse zwingen kann. Mays Forderungnach einer Freihandelszone für Güter und Agrarprodukte, nicht aberfür den freien Personenverkehr und ihr Anspruch auf Sonderregelungenim Dienstleistungs- und Finanzsektor sind üble Rosinenpickerei. Derfranzösische Chefunterhändler Michel Barnier weiß bei denVerhandlungen alle in der Union verbliebenen Länder hinter sich, undwird dies nicht akzeptieren. Natürlich sind Mays Forderungen nach denQuerelen und verhärteten Fronten im britischen Parlamentverständlich, auch wenn sie fern der politischen Realität erhobenwerden. Sie versucht "im nationalen Interesse" Sonderregelungen zuerreichen, die England nach dem Brexit besser stellen würden als vordem Austritt. Wenn ihr das gelänge, wäre es ein Präzedenzfall und dasSignal für andere EU-Länder, den Austritt zu erwägen, um die gleichenVorteile zu erreichen. Barnier wird einen Teufel tun, auf solcheRegelungen einzugehen. Was für May ein Alibi in ihrem Land ist, kanndie EU also nicht akzeptieren ohne ihre eigene Existenz in Gefahr zubringen. Das weiß May natürlich auch. Sind das in der letztenVerhandlungsphase also nur vorgetäuschte, maximalePositionsbestimmungen, um schließlich doch bei einem realistischenKompromiss den Brexiteers in ihrem Land sagen zu können, sie habealles versucht? Das wäre ein riskantes Manöver, denn dieBrexit-Hardliner um Boris Johnson dürften da kaum mitspielen. DerPolit-Putsch wäre nicht weit. Allerdings haben sich in England dieGewichtungen zwischen Gegnern und Befürwortern des Austrittsverschoben. Nach Umfragen liegen jene Bürger, die lieber in der EUverbleiben wollen, deutlich vor den Brexit-Anhängern. Die Illusionensind zerplatzt, denn viele Briten haben erkannt, dass am Ende desProzesses, der von politischen Gauklern angezettelt wurde, einKleinbritannien stehen könnte, ein Land, das am Ende eher eineRobinson-Insel ist als eine weltumspannende Handelsnation. Die in dieVergangenheit gewandten Träume haben keinen Bestand mehr, und auchauf die angesteuerte Partnerschaft mit den USA sollten sich dieBriten angesichts des sprunghaften Präsidenten, der seine Positionwechselt wie andere ihr Hemd, nicht verlassen. Ein zweitesReferendum, das sich als Lösung anböte, lehnt May als "Betrug an derDemokratie" ab. Und gegen die Verschiebung des Austrittsdatums mitdem Ziel längerer Verhandlungen bringt sich Barnier in Stellung: "Wirbrauchen nicht mehr Zeit. Was wir brauchen sind politischeEntscheidungen!" Kommt es also zum Crash und einem ungeregeltenBrexit? Die Folgen wären für die EU unangenehm, für die Britenkatastrophal. Spannend, zu verfolgen, ob die Realos auf der Inselbeim Endspurt die Oberhand bekommen.Pressekontakt:Fuldaer ZeitungVolker FeuersteinTelefon: 0661 280-301volker.feuerstein@fuldaerzeitung.deOriginal-Content von: Fuldaer Zeitung, übermittelt durch news aktuell