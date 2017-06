FW17 von Napapijri vereint Innovation und Tierschutz / Die neue Kollektion mit der innovativen Superlight Skidoo enthält ausschließlich daunen- und pelzfreie Artikel (FOTO)

Stabio (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/125192/100803578 -Die Marke, deren Erkennungsmerkmal seit Jahren die norwegischeFlagge ist, zeigt damit ihr kontinuierliches Engagement in SachenTierschutz. Die neue Napapijri-Kollektion, darunter die innovativeSuperlight Skidoo, ist absolut daunen- und pelzfrei.Mit der Superlight Skidoo, einer neuen leichten Jacke - demInbegriff für daunen- und pelzfreie Innovationen - hat Napapijri dienächste Stufe nachhaltigen Designs erreicht. Der Parka ist dasErgebnis aus 2 Jahren Erfahrung und ein Sinnbild für die Werte der"Make it Better"-Philosophie. Diese Denkweise betrifftProduktinnovationen, die Lösungen ermöglichen, die das Leben derVerbraucher verbessern und dabei einen sinnvollen Umweltbeitragleisten.Die zeigt einmal mehr, dass die Themen Nachhaltigkeit und Achtungder Natur von strategischer Bedeutung für Napapijri sind und es auchin Zukunft sein werden, hat sich das Unternehmen doch stets durchseine Umweltprojekte profiliert.Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat Napapijri im Rahmen seines'Make it Better'-Programms Produktinnovationen eingeführt, die einenpositiven Einfluss auf unsere Umwelt haben. Diese Denkweise ist inder DNA von Napapijri fest verankert und steht im Mittelpunkt allerAktivitäten des Unternehmens.2012 begann Napapijri seine lange Reise hin zu pelzfreienProdukten. Zunächst beschloss Napapijri bei seiner Kinderbekleidungkeinen Pelz mehr zu verwenden und entschied sich im nächsten Schritt,allmählich ganz auf das Marderhundfell zu verzichteten. Die "Make itBetter"-Philosophie wurde immer greifbarerer - dank NapapijrisKontrolle seiner Pelzverwendung und durch Evaluierung synthetischerPelzalternativen, welche die hohe Produktqualität aufrechterhaltenund den Erwartungen der Kunden entsprechen. Ein wichtiger Wendepunktin der Unternehmensgeschichte stellte der Ersatz des echten Pelzesdurch eine maßgebliche Innovation dar - die Kanecaron®-Fasern dessynthetischen Pelzes.Nach Umsetzung der Lessons Learned aus der "Pelzfrei"-Kampagne undunter weiterem Engagement für "Make it Better" startete Napapijri2015 seine "Daunenfrei"-Kampagne. Durch Produktinnovationenentwickelte Napapijri einen daunenfreien Isolierungsersatz namensThermo-Fibre(TM). Diese Produktinnovation wurde erstmals bei derOuterwear-Kollektion FW15 von Napapijri vorgestellt, bevor sie in derFW16-Kollektion zum Einsatz kam, wodurch 99 % der Napapijri-Produktenun daunenfrei wurden. Die FW17-Kollektion von heute ist zu 100 %daunenfrei. Dies stellte nicht nur eine Erfolgsgeschichte in SachenNachhaltigkeit dar, sondern war auch ein Unternehmenserfolg miterheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen und dem Nachweis dafür,dass Kunden das Engagement von Napapijri beim Tierschutz und seineProduktinnovationen unterstützen.Diese Konzepte finden in der Jacke Superlight Skidoo ihre höchsteAusdruckkraft. Der Parka, der ein Kilogramm (oder 2 Pfund) leichterals der durchschnittliche Napapijri-Winterparka ist, vereint eineüber alle Maße ästhetische Neuerung mit Funktionalität.Napapijris strategische Wahl, auf Daunen und Pelze zu verzichten,wird durch die kürzlich veröffentlichte Tierschutz-Richtlinie von VFCorporation (NYSE: VFC) unterstützt.Kathy Hines, Vizepräsident für Marketing, E-Commerce und Strategievon VF Corp., Napapijri-Marke: "Wir bei Napapijri nehmen Tierschutzsehr ernst. Wir passen unsere Praktiken und Produkte entsprechend anund bemühen uns stets, unsere Produkte besser zu machen undweiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, verkünden zu dürfen, dassunsere FW17 absolut daunen- und pelzfrei ist. Auch in den nächstenJahren wird Napapijri Stoffe und Produktionsverfahren erforschen, dieunsere Umweltauswirkungen reduzieren. Wir streben danach, unsereProduktionspraktiken und -richtlinien kontinuierlich zu verbessern,um sicherzustellen, dass unsere Produkte den Mehrwert unserer 'Makeit Better'-Philosophie widerspiegeln.Pressekontakt:Gene ChuiPresent Agency140 Shoreditch High Street, London, E1 6JEP: +44 (0) 20 7608 9100gene@presentagency.comOriginal-Content von: Napapijri, übermittelt durch news aktuell