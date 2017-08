Das FV 3.0 Zeitalter, LONGi Solar gibt die Richtung vor

Schanghai (ots/PRNewswire) - Auf der kommenden Solar PowerInternational Fachmesse in Las Vegas wird LONGi Solar, der weltweitführende Hersteller von monokristallinen Solarzellen und -modulen,seine 300 W+ Solarmodulserie vorstellen, die auf den Standardmodulenmit 60 Zellen und mehr als 300 W Nennleistung sowie Modulen mit 72Zellen und mehr als 360 W aufbaut.Dies ist der Anfang des FV 3.0 Zeitalters, das mit Solarmodulenmit einer Nennleistung von über 300 W beginnt, die in großen Mengenab diesem Jahr verfügbar werden, da die Pioniere der Produktionhocheffizienter, qualitativ hochwertiger Solarzellen, wie z. B.Mono-PERC, Produktionsniveaus in GW-Größe erreichen."FV 3.0 bedeutet, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, die esInvestoren in Solarenergie erlaubt, hocheffiziente, qualitativhochwertige kristalline Module mit hoher Energieausbeute von mehr als300 W Nennleistung in ihren Solaranlagen zu verwenden", sagte Hr.Zhengguo Li, President und Gründer der LONGi Group.Das FV 3.0 Zeitalter folgt auf FV 2.0 und FV 1.0, die, einfachausgedrückt, jene Zeiten waren, in denen Module Nennleistungen vonzwischen 100 W und 300 W (FV 2.0) hatten bzw. die Leistung vonSolarmodulen unter 100 W (FV 1.0) lag. Die Nennleistung ist daswichtigste Unterscheidungsmerkmal von Solarmodulen seit ihrerEinführung in den 1950ern, denn das ist es letztendlich, wofürModulkunden zahlen. Solarmodule mit hoher Effizienz, hoher Qualitätund hoher Energieausbeute mit einer Nennleistung von über 300 Wmachen das Design nachhaltiger Solaranlagen möglich, diekonkurrenzfähige, niedrige Stromerzeugungskosten (LCOE) erlauben.LONGi Solar baut derzeit die Kapazität seiner vertikalintegrierten Zellen/Modulanlage in Malaysia bis Ende 2017 auf 600 MWKapazität bei monokristallinem Silizium PERC aus, um seinen Kundenzollfreie Solarmodule mit 300 W bieten zu können. Insgesamt wird dieProduktionskapazität von LONGi Solar bei Zellen/Modulen bis Ende 20176,5 GW erreichen.LONGi Solar wird seine Produktlösungen für das FV 3.0 Zeitalter imSeptember bei Veranstaltungen auf drei Kontinenten vorstellen: aufder SolarPower International (Las Vegas, 10. - 13. Sept., Stand Nr.4575), dem Bloomberg - The Future of Energy Summit (London, 18. - 19.Sept.), der PV Expo (Osaka, 20. - 22. Sept.) und der REI India (NewDelhi, 20. - 22. Sept.).Foto -http://mma.prnewswire.com/media/547979/LONGi_Solar_PV_3rd_Era.jpgPressekontakt:Vivian Chu86 18502193718chuww@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell