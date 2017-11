FÜNF FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER - Erste Fotos, Teaserplakat und Teaser online (FOTO)

München (ots) -Ab 15. März 2018 heißt es im Kino wieder Vorhang auf für die FÜNFFREUNDE George, Julian, Dick, Anne und Timmy, den Hund - ihr neuesAbenteuer steht diesmal im Zeichen geheimnisvollerDinosaurierknochen, einem abgeschiedenen Tal, einer alten Burg undeiner rätselhaften Wandergruppe.Link zum Teasertrailer: https://youtu.be/8mBYj8ESqe0Diesmal scheinen George (Allegra Tinnefeld), Julian (MarinusHohmann), Dick (Ron Antony Renzenbrink), Anne (Amelie Lammers) undTimmy in den Ferien keine Abenteuer zu erwarten: Sie müssen mit TanteFanny (Bernadette Heerwagen) zu einer Familienfeier! Doch eineAutopanne zwingt sie zum Zwischenstopp in einer Kleinstadt. Imörtlichen Naturkundemuseum wird tags drauf eine echte Sensationenthüllt: Der Knochen einer bis dato unbekannten Dinosaurierart! ImMuseum lernen die Freunde Marty Bach (Jacob Matschenz) kennen, einenkauzig wirkenden jungen Mann, der behauptet, sein verstorbener Vaterhabe ein vollständig erhaltenes Dinosaurierskelett entdeckt. Dannwird Marty ein Foto mit einem versteckten Zahlencode gestohlen. Führtdieser zum legendären "Tal der Dinosaurier"? George, Julian, Dick,Anne und Timmy wollen Marty helfen und melden sich zu einer geführtenWanderung in das Gebiet an, wo sie den Fundort vermuten. Sie sindsich sicher, dass der Dieb ebenfalls unter den Wanderern ist, undbald entblättert sich dessen perfider Plan. Schnell wird klar: Siemüssen das Tal vor dem Bösewicht finden, sonst ist das Skelett fürimmer verloren!Mit FÜNF FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER inszeniert RegisseurMike Marzuk unter neuer Besetzung - Allegra Tinnefeld, MarinusHohmann, Ron Antony Renzenbrink und Amelie Lammers übernehmen dieKinderrollen - ein weiteres actionreiches Abenteuer, basierend aufder Jugendbuchreihe "Fünf Freunde" von Enid Blyton. An der Seite derJungstars spielen Jacob Matschenz, Peter Prager, Melika Foroutan,Dirk Borchardt, Jürgen Tarrach, Dagmar Sachse, Manuel Cortez, MilanPeschel, Bernadette Heerwagen, Ruby O. Fee - und Timmy, der Hund!FÜNF FREUNDE UND DAS TAL DER DINOSAURIER ist eine Produktion derSamFilm von Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström (OSTWIND, FÜNFFREUNDE) in Co-Produktion mit Constantin Film und wurde gefördert vomFFF Bayern, der FFA und dem DFFF.Kinostart: 15. März 2018 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Allegra Tinnefeld, Marinus Hohmann, Ron AntonyRenzenbrink, Amelie Lammers, Jacob Matschenz, Peter Prager, MelikaForoutan, Jürgen Tarrach, Milan Peschel, Dagmar Sachse, ManuelCortez, Bernadette Heerwagen, Ruby O. Fee u.v.a.Regie: Mike MarzukProduzenten: Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström, SamFilmCo-Produzent: Martin Moszkowicz, Constantin FilmUnter www.constantinfilm.medianetworx.de steht erstesPressematerial zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bittejederzeit an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Anja Oster, Doreen Zimmermann und Hanna GartenschlägerTelefon: +49-30-26 39 59 59 0Fax: +49-30-26 39 59 59 9Email: info@just-publicity.comPURE Online Digitale Kommunikation(Online)Verena SchönhofenTelefon: 030 - 28 44 50912Email: verena.schoenhofen@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell