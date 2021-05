FUTURE TALENT CAMP / Die zwei Marktführer aus Social Media- und Digitalberatung sowie Internetkontextbildung gehen mit Joint Venture an den Start | bundesweite repräsentative Umfrage vorgestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Bonn/München (ots) - Lediglich jeder fünfte Bundesbürger traut der Politik zu, Deutschland in eine digitale Zukunft führen zu können. Bei den unter Dreißigjährigen stimmt sogar nur jeder siebte zu, wie aus einer bundesweiten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA hervorgeht.Dabei legt die Politik den Grundstein für die Berufsausbildung junger Nachwuchstalente, die wiederum mit ihrer Digitalkompetenz die Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sichern - so sehen es Zweidrittel aller Befragten. Um im Netz nicht nur passiv zu konsumieren, sondern die digitale Welt aktiv mitzugestalten, braucht es fundiertes Knowhow. Denn digitale Bildung ist für die zeitgemäße Berufsausbildung Grundvoraussetzung - sie bleibt jedoch nach wie vor bundesweit entwicklungsbedürftig.Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass Betriebe besser als öffentliche Einrichtungen und Schulen geeignet sind, Jugendlichen und Auszubildenden Digitalkompetenz zu vermitteln. Denn während im schulischen Bereich die öffentlichen Träger für die Bildung verantwortlich sind, haben Unternehmen die Ausbildung und Förderung ihrer jungen Talente selber in der Hand.Um diese Bildungslücke zu füllen, haben die Marktführer der Social Media- und Digitalberatung und der Internetkontextbildung LOBECO und BG3000 ihre Expertise in einem Joint Venture gebündelt und gemeinsam ein neues hochwertiges Onlineformat zur Förderung von Digitalkompetenz und zur zielgerichteten Nutzung digitaler Skills für den Unternehmenserfolg geschaffen: das FUTURE TALENT CAMP. Das übergreifende Ziel des Onlineformats ist es, Unternehmen hinsichtlich digitaler Bildung nicht alleine zu lassen und Ausbildungsstrukturen zu reformieren.Im Rahmen eines mehrwöchigen Programms, haben die Auszubildenden in 6x60 Minuten die Chance, in spezifischen Workshops tiefgehende Einblicke in die Anwendungsperspektiven und Chancen von Social Media zu erlangen. Auf einem Level, welches sonst nur Influencern und digitalen Profis vorbehalten ist, werden Kenntnisse und Praxis-Knowhow digital vermittelt. Die eigenständig erarbeiteten Ergebnisse der Workshops dienen als Grundlage für eigene Social Media-Strategien im Unternehmen. Das Pilotprojekt der Onlinereihe wurde im Februar/März 2021 erfolgreich durchgeführt und wird nun bundesweit ausgerollt. Ab dem 01. Juni 2021 starten offiziell die ersten Workshops des FUTURE TALENT CAMPS.Lorenz Beringer, Gründer und Geschäftsführer LOBECO GmbH: "Die digitale Medienkompetenz ist - mehr denn je - zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor in Unternehmen geworden. Jungen Beschäftigten das Verständnis für digitale Plattformen zu vermitteln und sie zu einem wichtigen Sprachrohr des Unternehmens zu machen, bietet die Chance, diese digitale Transformation langfristig erfolgreich zu meistern. Dies möchten wir mit dem FUTURE TALENT CAMP erreichen."Simone Stein-Lücke, Gründerin und Geschäftsführerin BG3000 Service GmbH: "In den vergangenen Jahren ist die Digitalisierung der Ausbildung komplett auf der Strecke geblieben. Wir können die Bildungslage in der deutschen Wirtschaft so nicht länger hinnehmen und den öffentlichen Bildungsträgern überlassen. Als Unternehmen haben wir haben es in der Hand in unsere eigenen Azubis und dualen Studierenden zu investieren."Link zu den Videos und der Umfrage: https://tinyurl.com/35wa85pxPressekontakt:Deborah WatterBG3000 Service GmbHFriedrich-Ebert-Allee 65 | D-53113 BonnTel.: +49(0) 228 - 90 27 84 - 21E-Mail: info@bg3000.deInternet: www.bg3000.deOriginal-Content von: BG3000, übermittelt durch news aktuell