DAS FUTTERHAUS zeichnet tierisch guten Einsatz aus: Jeweils 5.000 Euro gehen an die vier Gewinner-Projekte (FOTO)

Elmshorn (ots) - Es sind besondere Menschen, die mit ihren Ideen undunermüdlichem Engagement Großartiges zum Schutz von Tier und Natur leisten. DASFUTTERHAUS würdigt mit seiner Initiative "Tierisch guter Einsatz" zum viertenMal genau diese Menschen und ihre Projekte und unterstützt ihre weitere Arbeitmit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro. Unter den 3.000 eingegangenenBewerbungen gab es in diesem Jahr viele eindrucksvolle Projekte und Aktionen."Es war schwierig aus der Vielzahl toller und sehr ambitionierter Projekteeinige wenige Gewinner auszuwählen.", sagt Geschäftsführer Andreas Schulz. "Imvergangenen Jahr haben uns im Rahmen unseres bundesweiten Wettbewerbs 900Einsendungen erreicht. In diesem Jahr 3.000! Wir schätzen das Engagement jedesEinzelnen, der sich für Tiere und die Natur stark macht und freuen uns für dievier Gewinner, deren Engagement wir unterstützen können."Eine glückliche Gewinnerin ist "HundeDoc" Jeanette Klemmt in Berlin. Seit fast20 Jahren ist die Tierärztin für die Tiere mittelloser Jugendlicher und jungerErwachsener in der Hauptstadt unterwegs. Neben der kostenfreien Beratung undtiermedizinischen Grundversorgung führt sie in ihrer mobilen Praxis auchOperationen und Kastrationen durch. Doch es geht um mehr: Da Tiere für diejungen Menschen oft einen hohen Stellenwert haben, knüpft HundeDoc auch an dieBeziehung zwischen Mensch und Tier an und motiviert dazu, die Verantwortung fürdie eigenen persönlichen und sozialen Belange stärker wahrzunehmen. Einewichtige Aufgabe!Drei weitere Vereine dürfen sich über die Unterstützung von jeweils 5.000 Eurofür ihre Arbeit freuen. Alle drei widmen sich der Rettung besonders gefährdeterTiere. Die Rehkitz-Rettung Alt-Duvenstedt e.V. beschützt Tierkinder durch dasAbsuchen großer Grasflächen vor den Mähzeitpunkten etwa durch den Einsatz vonDrohnen mit Wärmebildkameras.Der "Tiernotruf" in Düsseldorf wurde 2015 als Ein-Mann-Initiative ins Lebengerufen, um notleidenden Tieren schnell und unbürokratisch zu helfen. Inzwischenist der Tiernotruf ein gemeinnütziger Verein, der mit anderenTierschutzinitiativen und Tierrettungsdiensten eng kooperiert und vor allem dannunterstützt, wenn Spezialausrüstung gebraucht wird.Entstanden aus einer Privatinitiative, hat es sich der Verein "Laborkaninchene.V." zur Aufgabe gemacht, freigelassene Versuchskaninchen aufzunehmen und inliebevolle Hände zu vermitteln. Dem Verein ist es zudem wichtig, die zukünftigenHalter zu beraten und durch öffentlichkeitswirksame Aktionen und Kampagnen dieBevölkerung für die Situation der Versuchstiere zu sensibilisieren.