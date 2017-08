DAS FUTTERHAUS feiert 30jähriges Jubiläum (FOTO)

Elmshorn (ots) -Vor 30 Jahren eröffnete der erste DAS FUTTERHAUS-Markt inDeutschland. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, an die anfangsallein die Gründer des Unternehmens glaubten. Ab August feiertDeutschlands erster Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör mit über330 Märkten seinen runden Geburtstag.Im Jahr 1987 eröffnen Marion und Herwig Eggerstedt ihren erstenDAS FUTTERHAUS-Markt in Pinneberg vor den Toren Hamburgs. Mit 400 m²Verkaufsfläche ist dieser damals nicht nur der größte Zoofachmarkt imNorden, sondern auch der erste Fachmarkt für Tiere mitSupermarktcharakter in ganz Deutschland. Die Idee, weg vom kleinenZoofachhandel, hin zu einem Fachmarkt mit großer Auswahl anFachhandelsprodukten und bekannten Klassikern aus demLebensmitteleinzelhandel revolutioniert die Branche. "Alle Welt fandunseren ersten Laden eine interessante Idee - richtig funktionierthat aber erst einmal nichts", erinnert sich Firmengründer HerwigEggerstedt. "Ohne den Zusammenhalt der Familie und den großartigenEinsatz meiner Frau hätten wir die ersten Jahre nicht geschafft. Umsoschöner war es, als wir drei Jahre später unseren zweiten Markteröffnen konnten."Vom kleinen Filialisten zu Deutschlands zweitgrößtem Fachhändlerfür Tiernahrung und -zubehörHeute zählen mehr als 330 Märkte in Deutschland und Österreich zumUnternehmen mit dem "Gelben Hund", der in Anlehnung an EggerstedtsFamilienhund Gianna entworfen wurde. Der Großteil der Standorte wirddabei von selbstständigen Franchisepartnern geführt. Einer von ihnenist Daniel Friedl, Inhaber von fünf Märkten in Niedersachsen: "In den18 Jahren, die ich mittlerweile Franchise-Partner von DAS FUTTERHAUSbin, hat sich viel getan. Wir sind heute noch viel professionellerunterwegs als vor 20 Jahren. Was trotz des Wandels geblieben ist, istdas Familiäre: Futterhäusler helfen sich gegenseitig. Es hat sehrviele Vorteile, als selbstständiger Unternehmer Mitglied eines gutfunktionierenden Systems zu sein." Neben Daniel Friedl gehörenaktuell rund 120 weitere Franchisepartner zur Unternehmensgruppe, vondenen eine Vielzahl mehrere Märkte führt.Ihr seid die BestenSein Jubiläum hat DAS FUTTERHAUS unter das Motto "Ihr seid dieBesten" gestellt. "Das ist ein Dankeschön an alle, die unserUnternehmen in den vergangenen 30 Jahren begleitet haben - unsereFranchisepartner, Mitarbeiter, Geschäftsfreunde und ganz vorn wegnatürlich unsere Kunden" erklärt Herwig Eggerstedt. Gefeiert wirdüber zehn Wochen an 270 Standorten in Deutschland. Auf demFestprogramm der Märkte stehen zahlreiche Aktionen speziell fürTierhalter, darunter Coachings bekannter Hundetrainer, BARF-Workshopsoder Hundepoolpartys.National wartet das Unternehmen mit der Verlosung von zehnLiebhaberautos, allesamt Baujahr 1987, auf. "Mit 30 Jahren geltenAutos offiziell als Oldtimer, in gutem Zustand sogar als Kulturgut.Wir sind in unserer Familie große Oldtimerfans. Da lag es nahe, auchunsere Kunden an diesem tollen Hobby teilhaben zu lassen", so derFirmengründer. "Mitte September veranstalten wir zudem mit denFahrzeugen eine abwechslungsreiche Ausfahrt in und um Hamburgexklusiv für Kundenkarteninhaber."Gesundes WachstumSeit der Unternehmensgründung vor 30 Jahren ist DAS FUTTERHAUSkontinuierlich gewachsen. Im vergangenen Jahr gingen 21 neue Märktein Deutschland und Österreich an den Start. Im laufenden Jahreröffneten in beiden Ländern bereits 17 neue Standorte. "Wirprofitieren derzeit von der Konsolidierung innerhalb der Branche.Unser Ziel ist es, uns in den kommenden Jahren mindestens zuverdoppeln. Wir haben dafür allerdings keinen festen Zeitraumdefiniert. Uns geht es in erster Linie darum, gute Standorte mitguten Partnern zu eröffnen", erklärt Herwig Eggerstedt.2016 steigerte die Unternehmensgruppe ihren Umsatz um 7,4 Prozentgegenüber dem Vorjahr auf über 315 Mio. Euro (2015: 293 Mio. Euro).Flächenbereinigt legte DAS FUTTERHAUS um 3,7 Prozent zu. Auch dieersten sechs Monate dieses Jahres verliefen sehr erfolgreich: DieUnternehmensgruppe erzielte einen Gesamtumsatz von 160,8 Mio. Euround blickt auf einen Zuwachs von 8,2 Prozent gegenüber den erstenbeiden Quartalen des Vorjahres zurück (2016: 148,6 Mio. Euro). "DieEntwicklung unseres Unternehmens zeigt, dass wir auf einem sehr gutenWeg sind", ist Herwig Eggerstedt überzeugt. "Sie zeigt auch, dass derstationäre Handel trotz wachsender Online-Präsenz noch Potenzialhat."Pressekontakt:"Das Futterhaus"-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Julia KorfTel.: 04121-4397-750 / -754E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell