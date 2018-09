DAS FUTTERHAUS erweitert Geschäftsführung (FOTO)

Elmshorn (ots) -Mit Wirkung zum 1. Oktober rückt Kristof Eggerstedt nebenFirmengründer Herwig Eggerstedt, Andreas Schulz undKlaus-Meyer-Kortenbach in die Geschäftsführung der DASFUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG auf. Herwig Eggerstedt, der sich2019 aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird, komplettiertdamit die zukünftige Dreierspitze der Geschäftsleitung.Der Geschäftsführende Gesellschafter, Herwig Eggerstedt, erläutertseine Entscheidung zur Erweiterung der Geschäftsführung mit derstetigen Expansion der Unternehmensgruppe und der damiteinhergehenden Chance, das Unternehmen für die Zukunft strategischgut aufzustellen. "Neben meinem Sohn, Andreas Schulz, der mit seinerlangjährigen Expertise den Vertrieb verantwortet und KlausMeyer-Kortenbach als Einkaufs- und Sortimentsexperte, ist meinSchwiegersohn, Kristof Eggerstedt, mit seinen Kenntnissen im BereichGeschäftsentwicklung eine zukunftsorientierte Ergänzung derFührungsspitze", so Firmengründer Herwig Eggerstedt.Kristof Eggerstedt ist seit 2017 im Unternehmen tätig. Erverantwortet den neu geschaffenen Bereich Geschäftsentwicklung sowiedie IT. Vor seinem Einstieg in die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppewar Kristof Eggerstedt in den Bereichen Strategie, M&A,Geschäftsentwicklung und Marketing in verschiedenenFührungspositionen, unter anderem bei der TUI Group aus Hannover,sowie für den Bertelsmann-Konzern im In- und Ausland tätig.Die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe zählt mit 370 Märkten zu dengrößten Fachmarktketten für Tiernahrung und -zubehör in Deutschlandund Österreich.Fragen beantworten gern:"Das Futterhaus"-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-SchulzTel.: 04121-4397-750E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell