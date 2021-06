DAS FUTTERHAUS eröffnet 400. Markt / Elmshorner Franchisesystem weiter auf Wachstumskurs

Elmshorn (ots) - Am 2. Juni 2021 eröffnet die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe ihren 400. Markt im österreichischen Ybbs an der Donau. Franchisepartner Martin Kowatsch betreibt den neuen Fachmarkt für Tiernahrung und -zubehör als einer von 135 erfolgreichen Franchisepartnern unter der Marke mit dem gelben Hund.Mit 400 Fachmärkten in Deutschland und Österreich gehört DAS FUTTERHAUS zu den größten Marktgestaltern des deutschen Zoofachhandels. Seit Unternehmensgründung vor knapp 35 Jahren ist der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör kontinuierlich auf Wachstumskurs. Bei seiner Expansion setzt das Elmshorner (SH) Unternehmen aus Überzeugung auf Franchising. Lediglich ein Viertel der Märkte in Deutschland und Österreich werden zentralseitig geführt."Der Systemgedanke, ist der Motor unseres erfolgreichen Wachstums. Der Austausch mit unseren selbstständigen Unternehmern ist für die kundenorientierte Weiterentwicklung unseres Fachhandelskonzeptes ganz entscheidend. Auch in unserer Rolle als Franchisegeber arbeiten wir kontinuierlich am Ausbau unserer Services. Aktuell investieren wir stark in unsere technologische Infrastruktur. Ziel ist die bestmögliche Unterstützung unserer Einzelhandelsprofis auf der Fläche", so Geschäftsführer Andreas Schulz.Das diese Strategie aufgeht, zeigt die positive Entwicklung der Standorte. Mit einem Plus von 12,7 Prozent verzeichnete die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe in 2020 eine der höchsten Umsatzsteigerungen der vergangenen Jahre. Im Gesamtergebnis erwirtschaftete das Fachhandelsunternehmen einen Umsatz von 452 Mio. Euro. Der Großteil der Franchisepartner betreibt mehrere Standorte. "Wir unterstützen die Filialisierung unserer Franchisepartner aktiv", so Andreas Schulz. "Es ist uns wichtig, dass unser System unseren Partnern gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet."Franchisepartner Martin Kowatsch eröffnet mit dem neuen Standort in Ybbs an der Donau bereits seinen zwölften Heimtiermarkt im Großraum Wien/Niederösterreich. Die Freude am Umgang mit Menschen und Tieren brachte ihn in die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe. "Als Sprecher des Franchisebeirates von Österreich kann ich meine Erfahrungen in die gemeinsame erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens einbringen. Die Zusammenarbeit mit der Firmenzentrale in Elmshorn war und ist immer von einer sehr konstruktiven und vertrauensvollen Haltung getragen, was ganz sicher einen wichtigen Teil der erfolgreichen Entwicklung von DAS FUTTERHAUS ausmacht", so Kowatsch.Mit ihren 99 eigenen Filialen ist die Firmenzentrale der größte Franchisenehmer des Systems. "Alle Neuerungen, die wir etablieren, gelten auch für uns. Ein Umstand, der für Vertrauen bei den Partnern sorgt, zumal wir unsere eigenen Märkte vielfach als Testfläche vor dem Rollout im System nutzen", erklärt Schulz. "Darüber hinaus ermöglicht uns diese Konstellation, attraktive Flächen an Standorten zu besetzen, an denen wir noch keine Franchise-Interessenten haben, um sie später gut eingeführt an neue Partner zu verkaufen."Für dieses Jahr plant DAS FUTTERHAUS mindestens 20 Neueröffnungen. Neun Standorte sind in den ersten fünf Monaten bereits an den Start gegangen. In den kommenden Jahren ist der Ausbau des Standortnetzes mit bestehenden und neuen Franchisepartnern auf 550 Märkte geplant.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell