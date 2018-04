FUJIFILM SonoSite Präsentiert Umfassende Reihe an iViz Point-of-Care-Schallköpfen

Bothell, Washington (ots/PRNewswire) - FUJIFILM SonoSite Inc.(https://www.sonosite.com/de), ein spezialisiertes Unternehmen fürdie Entwicklung modernster, Point-of-Care-Ultraschallprodukten, gabheute die Markteinführung von zwei neuen Schallköpfen für dasSonoSite iViz Point-of-Care-Ultraschallgerät bekannt, für das nuninsgesamt vier dieser leistungsstarken, diagnostischen Handgeräte zurVerfügung stehen. Das iViz wurde von Grund auf entwickelt und ist einminiaturisiertes Ultraschallsystem, das in jede Tasche passt. Mankann es überall hin mitnehmen, vom Patientenbett bis zuNotfalleinsätzen bei Autounfällen. Mit den zusätzlichen SchallköpfenL25v und C60v im Portfolio kann das medizinische Personal das iVizjetzt für ophthalmische, arterielle, venöse, Lungen- undNerven-Oberflächenanwendungen sowie tiefere Anwendungen imBauchbereich und bei der Geburtshilfe anwenden.Dr. med. Diku Mandavia, FACEP FRCPC, Chief Medical Officer undSenior Vice President bei FUJIFILM SonoSite Inc., erklärte: "FUJIFILMSonoSite entwirft, fertigt und testet die Schallköpfe im Hause undkonzentriert sich dabei auf die praktischen Bedürfnisse der Kunden.Unsere Schallköpfe übertreffen strenge Militärspezifikationenhinsichtlich Fallprüfungen und sind deshalb auch unter schwierigstenBedingungen verlässlich anwendbar."Das iViz vereint ein hochauflösendes 7-Zoll-Display mitfirmeneigener Bildgebungstechnologie für überlegene Bildqualität undrasche Interpretationen und Befundungen. Nebst der herausragendenBildqualität brilliert das iViz durch die Herstellung ausLuftfahrtaluminium mit angeschrägten Kanten zum Schutz des Displaysund des Geräts vor Wassereindringung. Darüber hinaus werden alleSchallköpfe fallgetestet aus 3 Fuß Höhe (circa 1 m) und sindIPX-7-zertifiziert, können also in Wasser und zugelasseneDesinfektionsmittel vollständig eingetaucht werden.L25v-Schallkopf: Der brandneue SonoSite L25v-Schallkopf eignetsich für ophthalmische, arterielle, venöse, Lungen- undNerven-Oberflächenanwendungen. Das taschengroße Gerät überzeugt durchüberlegene 2D-Bildqualität und neue Untersuchungs-Presets.C60v-Schallkopf: Der SonoSite C60v-Schallkopf ist fürTiefenanwendungen vorgesehen wie beispielsweise bei Untersuchungendes Bauchbereichs, der Lungen oder bei der Geburtshilfe. Dastaschengroße Gerät kann einhändig bedient werden und bietetüberlegene 2D-Bildqualität sowie neue Untersuchungs-Presets,Kalkulationen und Messungen für die Akutversorgung, Internistik,Geburtshilfe und veterinärmedizinische Anwendungen. Der C60v verfügtzudem über die DirectClear-Technology, mit der die Leistungsfähigkeitdurch bessere Penetration und größere Kontrastauflösung gesteigertwird.Weitere Informationen über das iViz Ultraschallsystem, die L25v-und C60v-Schallköpfe und über FUJIFILM SonoSite Inc. klicken Siebitte hier (https://www.sonosite.com/de/produkt/sonosite-iviz).Über FujifilmFUJIFILM SonoSite Inc. ist das weltweit führendeInnovativ-Unternehmen im Bereich Ultraschall am Patientenbett undPflegepunkt-Ultraschall und ein Branchenführer beiultrahochfrequenter Mikro-Ultraschall-Technologie. Das Unternehmenhat seinen Hauptsitz in Seattle und ist durch ein weltweitesVertriebsnetzwerk in mehr als 100 Ländern vertreten. Die tragbaren,kompakten Systeme von SonoSite weiten die Nutzung von Ultraschall imklinischen Anwendungsbereich aus, indem es kostengünstige undleistungsstarke Ultraschalllösungen für Patienten-Pflegepunktebietet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sonosite.com/de.FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, Japan bietet Innovation undtechnologisch führende Produkte für verschiedenste Branchen,darunter: Gesundheit, mit medizinischen Systemen, Arzneimittel undKosmetika; Grafiksysteme; hochfunktionale Materialien wie Rohstoffefür Flachbildschirme; optische Geräte wie Broadcast- undKino-Objektive; digitale Bildgebung; und Document Products. DieseProdukte beruhen auf einem großen Portfolio an chemischen,mechanischen, optischen, elektronischen, Software- undProduktionstechnologien. Im Jahr, das mit dem 31. März 2017 zu Endeging, hatte das Unternehmen bei einem Wechselkurs von 112 Yen proDollar weltweite Umsätze von 20,7 Mrd. USD zu verzeichnen. Fujifilmtritt für Umweltschutz und soziale Verantwortung ein. WeitereInformationen finden sich unter: www.fujifilmholdings.com.Alle hierin enthaltenen Produkte und Firmennamen könnenMarkenzeichen ihrer eingetragenen Eigentümer sein.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/656583/FUJIFILM_VisualSonics_Logo.jpgPressekontakt:Lauren GelosoFujifilm+1-914-789-8303lgeloso@fujifilm.comOriginal-Content von: FUJIFILM SonoSite Inc., übermittelt durch news aktuell