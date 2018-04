FUCHS PETRO. VZ-Aktie verzeichnet aktuell Kursverlust: Was sagt die 200-Tages-Linie?

Die FUCHS PETRO. VZ-Aktie startet mit 43,88 Euro in einen neuen Börsentag! Vergleicht man das mit dem letzten Schlusskurs in Höhe von 44,10 Euro, ergibt sich eine Veränderung um -0,32 Prozent. Die MDAX -Aktie steht aktuell zurzeit bei 43,96 Euro. Auf Monatsbasis heißt das -5,49 Prozent Veränderung. Auf das Jahr gesehen hat sich FUCHS PETRO. VZ also um -1,52 Prozent verändert! Insgesamt liegt die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.