FUCHS Aktie: Klare Mehrheiten!

Die diesjährige Hauptversammlung (HV) der FUCHS PETROLUB SE (kurz „FUCHS“) fand als sogenannte virtuelle Hauptversammlung statt. Und zumindest was die Abstimmungsergebnisse betrifft, kann der Vorstand des Unternehmens zufrieden sein. Denn alle Tagesordnungspunkte erhielten eine große Mehrheit, was die Zustimmung betrifft. Damit wurde der Weg frei gemacht für die 18. Dividendenerhöhung in Folge. Da stimmten den Unternehmensangaben zufolge satte 99,99% dafür, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung