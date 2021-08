FT PWM Bericht stuft das Programm für Staatsbürgerschaft durch Investitionen (CBI) von Dominica zum 5. Jahr in Folge als führend ein

Roseau, Dominica (ots/PRNewswire) - Das Programm für Staatsbürgerschaft durch Investitionen (CBI) (http://www.cbiu.gov.dm/) des Commonwealth of Dominica ist im fünften Jahr in Folge das weltweit beste Programm seiner Art. Dies geht aus dem CBI Index (http://www.cbiindex.com/) hervor, einem jährlichen Bericht, der von der Zeitschrift Professional Wealth Management der Financial Times veröffentlicht wird.Die Studie bewertet die Leistung und Attraktivität von 14 CBI-Programmen anhand verschiedener Indikatoren, die als "Säulen" bezeichnet werden. In sechs der neun Säulen erhält Dominica die maximale Punktzahl: Mindestinvestitionsbetrag obligatorische Aufenthalt oder Wohnsitz, einfache Bearbeitung, Sorgfaltspflicht, Familie und Produktsicherheit."Dominica sichert sich seit fünf Jahren in Folge konsistent den ersten Platz. Das Land erzielte eine perfekte Bewertung in sechs der neun Säulen und verspricht unter anderem einen erschwinglichen Mindestinvestitionsbetrag, ein rationalisiertes Antragsverfahren und Sicherheit für Investoren", heißt es in dem Bericht.Aufgrund der Transparenz und Bekanntheit seines CBI-Programms war Dominica das einzige Land, das die volle Punktzahl in der Säule Produktsicherheit erhielt. "Das CBI Programm von Dominica besteht seit 28 Jahren und wird verantwortungsvoll verwaltet. Es ist führend in Bezug auf Transparenz bei der Verwendung der CBI-Mittel", so die Forscher. Die Studie erwähnte darüber hinaus, dass das Land "die CBI-Einnahmen erfolgreich zur Milderung der Auswirkungen nationaler Katastrophen eingesetzt hat".Botschafter Emmanuel Nanthan, der Leiter der Citizenship by Investment Unit (CBIU) in Dominica, kommentierte: "Es ist eine große Ehre, dass Dominica wieder einmal den ersten Platz belegt hat. Natürlich ist es für uns keine Überraschung, da wir führend im Bereich Staatsbürgerschaft durch Investition sind und ein Vorbild für Exzellenz in der Branche setzen. Es ist schön, dass wir dafür jetzt die Früchte ernten."In Bezug auf die internationale Mobilität mit dem dominikanischen Pass stellte der Bericht fest, dass "Dominica das zweite Jahr in Folge das Land in der Karibik war, das den größten Zuwachs an visafreier und Visa-on-Arrival-Einreise verzeichnete." Antragsteller und ihre Familienangehörigen, die alle Sicherheitskontrollen erfolgreich bestehen und die dominikanische Staatsbürgerschaft erhalten, können in über 75 Prozent der Länder der Welt reisen.Premierminister Roosevelt Skerrit sagte: "Jeder, der die dominikanische Staatsbürgerschaft annimmt, wird als Teil unserer Familie betrachtet. Durch ihre Investition in unser CBI-Programm helfen sie beim Bau unserer Straßen, Krankenhäuser und Schulen."DAS CBI-Programm von Dominica besteht seit 1993. Mit einer Mindesteinlage von 100.000 USD in den Economic Diversification Fund (https://cbiu.gov.dm/investment-options/economic-diversification-fund/) können seriöse ausländische Investoren über einen auf der CBIU Website (https://cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/authorised-agents/) aufgeführten autorisierten Agenten einen Antrag stellen und in Dominica eine zweite Staatsbürgerschaft erlangen, ohne Auflagen bezüglich Aufenthalt- oder Wohnsitz erfüllen zu müssen, oft innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung. Antragsteller können auch den Zugang über den Immobilienkauf (https://www.cbiu.gov.dm/investment-options/real-estate/) erwerben, indem sie in staatlich zugelassene Öko-Luxus-Immobilien wie das Marriot, Hilton oder Kempinski oder ein Boutique-Resort wie das preisgekrönte Jungle Bay oder Secret Bay investieren.cbiusecretary@dominica.gov.dm, www.cbiu.gov.dmFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1597302/Government_of_Dominica.jpgOriginal-Content von: The Government of Dominica, übermittelt durch news aktuell