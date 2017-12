'FT': Liberty Global und Deutsche Telekom vor Milliardendeal in Österreich

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

LONDON/BONN/WIEN (dpa-AFX) - Der Kabelnetzbetreiber Liberty Global und die Deutsche Telekom stehen laut einem Pressebericht vor einem Milliardengeschäft in Österreich.



Der Kabelkonzern aus dem Reich von US-Medienmogul John Malone wolle seine Österreich-Sparte UPC Austria an den deutschen Dax-Konzern abgeben, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Donnerstag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Der Deal könne bis zu 2 Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro) schwer sein.

Dem Bericht zufolge sind die Gespräche bereits fortgeschritten und könnten in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Die Deutsche Telekom wollte die Informationen nicht kommentieren.