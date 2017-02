'FT': Kraft-Heinz-Großaktionär 3G guckt sich nach neuen Übernahmezielen um

Weitere Suchergebnisse zu "Mondelez International":

LONDON (dpa-AFX) - Nach der geplatzten Unilever -Übernahme könnte sich Kraft-Heinz-Großaktionär 3G Capital schon bald ein neues Ziel vornehmen.



Bis zu 15 Milliarden US-Dollar habe die Beteiligungsgesellschaft für Übernahmen in der Kasse, berichtete die "Financial Times" (Dienstag) unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Üblicherweise kommen dazu noch große Summen an Fremdkapital hinzu.

In Frage kommen könnte für 3G Capital beispielsweise ein Kauf des Milka-Herstellers Mondelez , der 2012 aus einer Abspaltung von Kraft Foods - damals noch ohne Heinz - hervorgegangen war. Gerüchte über eine Wiedervereinigung der beiden Firmen hat es bereits vergangenes Jahr gegeben. Nicht zuletzt der aktivistische Investor Bill Ackman, dem knapp 6 Prozent der Mondelez-Anteile gehören, hatte diese Idee bereits ins Spiel gebracht. Analysten sehen auch die Lebensmittelhersteller Kellogg, General Mills und Campell Soup als potenzielle Kandidaten ebenso wie die Konsumgüterkonzerne Colgate-Palmolive , Kimberly-Clark und Clorox.