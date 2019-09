'FT': Hedgefonds Elliott sammelt Geld ein - sieht in Abschwung neue Kaufchancen

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

LONDON (dpa-AFX) - Paul Singer und sein Aktivisten-Hedgefonds Elliott bereiten sich laut "Financial Times" (FT) auf einen wirtschaftlichen Abschwung und damit auf eine neue Kaufrunde vor.



Elliott will sich fünf Milliarden US-Dollar (4,54 Mrd Euro) bei Investoren besorgen, wie die "FT" am Montag unter Berufung auf Insider berichtet. Vor zwei Jahren hatte sich Elliott die gleiche Summe an nur einem Tag gesichert.

Die Vorbereitungen für die neue Kapitalbeschaffung sind laut "FT" ein weiterer Beleg dafür, dass Singer mit Marktverwerfungen rechnet, die Kaufgelegenheiten für seinen Fonds bieten könnten. Bereits im Juli hatte Singer auf einer Konferenz geäußert, dass das "Finanzsystem in Sachen Schulden am Ende der Fahnenstange" angekommen sei.

Elliott ist als "aktivistischer Investor" dafür bekannt, sich bei Firmen einzukaufen und aggressiv ins Management einzumischen, um mehr Rendite herauszuholen. In Deutschland machte der Hedgefonds im Sommer mit einer Milliardenbeteiligung am Bayer -Konzern von sich reden, auch bei SAP oder Uniper ist der Großinvestor dabei./ssc/stk/fba