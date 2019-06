FT Frankfurt Effekten Fonds: Deutliche Schwankungen

FT Frankfurt Effekten Fonds: Deutsche Aktien schwächer

Der FT Frankfurt Effekten Fonds investiert fast ausschließlich in Aktien aus Deutschland. Damit hat der Fonds derzeit kleinere negative Ausschläge, die im Vergleich zu anderen stark gesuchten Fonds zu Buche schlagen. Seit Jahresanfang hat der Fonds ein Plus von 7,6 % geschafft. Das 6-Monats-Hoch liegt bei 217,13 Euro und wurde am 3. Mai 2019 markiert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung