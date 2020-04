DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS FTX US02364V1070 BAW/UFN LAZARD LTD. DL-,01 LBJ BMG540501027 BAW/UFN DORCHESTER MINERALS DL-01 9DM US25820R1059 BAW/UFN DELEK LOGISTICS P.LP UTS D6L US24664T1034 BAW/UFN BP MIDSTR.PART.L.P. UTS 301 US0556EL1098 BAW/UFN BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 34J US09625U1097 BAW/UFN CVR PARTNERS L.P. 3CV US1266331065 BAW/UFN CYPRESS ENVIRON. PART.UTS 8CE US2327511075 BAW/UFN