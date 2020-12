FTSE 250: Passives Einkommen ist eine Aktienkaufstrategie, die ich mag

Der FTSE 250 Index enthält viele Unternehmen mit Schwerpunkt Großbritannien, die unter der Coronavirus-Pandemie leiden. Daher liegt der Index seit Jahresbeginn um über 10 % im Minus. Nichtsdestotrotz sieht es so aus, als ob 2021 ein Comeback-Jahr für den FTSE 250 werden könnte und ein guter Ort, um eine Strategie zum Kauf von Aktien für passives Investieren zu beginnen.

Passive Einkommensinvestitionen

Wenn es um passive Einkommensinvestitionen an der Börse geht, denken die meisten Leute an börsengehandelte Fonds (ETFs) oder Investment Trusts. Du kannst das aber auch durch den Kauf einzelner Dividendenaktien erreichen.

Ich verfolge gerne eine Buy-and-Hold-Strategie. Das Abwarten, in guten wie in schlechten Zeiten, hat sich für geduldige Investoren in der Vergangenheit ausgezahlt. Und durch passives Investieren können sich die Erträge dank der Macht des Zinseszinseffekts schnell vervielfachen.

Dividenden werden ein-, zwei- oder sogar viermal pro Jahr ausgezahlt, je nach Dividendenpolitik . Indem man diese Zahlungen automatisch reinvestiert, ist es so, als würde man Zinsen auf die ursprüngliche Investition erhalten. Dies hilft deinem Kapital zu wachsen und jedes Mal, wenn eine weitere Dividendenzahlung anfällt, ist es so, als ob du Zinsen auf deine Zinsen bekommst. So funktioniert das Investieren mit Zinseszinseffekt, und dein Startkapital kann schnell wachsen.

FTSE 250 Dividenden-Favoriten

Der FTSE 250 enthält mehrere Qualitätsunternehmen, die wiederkehrende Erträge über Dividenden bieten. Einige dieser britischen Aktien sind PZ Cussons (WKN:A0LAV3), Direct Line, Plus500, Man Group und Contour Global (WKN:A2H7CH).

PZ Cussons besitzt eine Menge bekannter Marken, darunter Sanctuary Spa, Original Source Duschgel und die führende Carex Seife und Desinfektionsmittel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit 49 sehr hoch. Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei 4,6p und die Dividendenrendite bei 2,5 %, basierend auf einer jährlichen Dividende von 5,8p. PZ Cussons hat kürzlich seine Dividende um 30 % gekürzt, um sie für die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Ich denke, dass dies ein guter Schritt war und das Unternehmen langfristig stärken wird, da dadurch mehr Mittel im Unternehmen frei werden, um in seine Marken und das Wachstum zu investieren.

Das Führungsteam wurde in diesem Jahr durch das Ausscheiden mehrerer Schlüsselfiguren und die Ernennung einiger Neulinge umgestaltet. Sie haben gute Referenzen und scheinen sich verpflichtet zu fühlen, das Unternehmen umzukrempeln. Ich mag PZ Cussons, auch wenn das hohe KGV ein wenig abschreckend ist. Ich denke, das Unternehmen scheint auf Wachstum und Nachhaltigkeit bedacht zu sein. Wenn man bedenkt, dass es auch eine Dividende bietet, würde ich in Erwägung ziehen, langfristig zu investieren.

Entwicklung von Hybrid- und erneuerbarer Technologie

Contour Global ist eine weitere FTSE 250-Dividendenaktie mit Ertragssteigerungspotenzial. Es handelt sich um ein Unternehmen, das durch Fusionen wächst. In der vergangenen Woche gab es bekannt, dass es 1,5 Gigawatt an Kraftwerken in Texas, New Mexico und Trinidad und Tobago kauft. Die Transaktion wird 837 Mio. US-Dollar in bar und ohne Schulden kosten. Es handelt sich um eine relevante Ergänzung zu den derzeitigen Bemühungen in der Region, die dazu beiträgt, das Potenzial zu vergrößern. Und es gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, in die Batteriespeicher- und Hybridtechnologie einzusteigen.

CFO Stefan Schellinger sagte, dass der Fokus auf der Generierung von Barmitteln für das Geschäft liegt, um diese zu reinvestieren. Man ist auch sehr daran interessiert, Dividenden zu zahlen und zu erhöhen. Der Gewinn pro Aktie liegt derzeit bei 3p, das KGV bei 70 und die Dividendenrendite bei 5 %. Die Erhöhung des Gewinns pro Aktie sollte innerhalb von zwei bis fünf Jahren erfolgen, so dass es sich um einen langfristigen Wert handelt. Mir gefällt das Unternehmen, aber ich denke, dass es zu den heutigen Preisen zu teuer ist.

