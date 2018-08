FTI Foodtech: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Kurs der Aktie FTI Foodtech stand am 24.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Venture bei 0,18 CAD. Der Titel wird der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat FTI Foodtech auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die FTI Foodtech-Aktie beträgt dieser aktuell 0,33 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,18 CAD) liegt damit deutlich darunter (-45,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält FTI Foodtech somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 0,17 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für FTI Foodtech ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird FTI Foodtech auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der FTI Foodtech wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FTI Foodtech vor. Das Kursziel für die Aktie der FTI Foodtech liegt im Mittel wiederum bei 0 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,18 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der FTI Foodtech insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über FTI Foodtech wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält FTI Foodtech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.