FTI Consulting: Was soll das denn werden?

An der Börse New York notiert die Aktie FTI Consulting am 06.03.2019, 07:38 Uhr, mit dem Kurs von 75,7 USD. Die Aktie der FTI Consulting wird dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat FTI Consulting auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist FTI Consulting mit einem Wert von 20,14 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 46,08 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der FTI Consulting-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 68,8 USD. Der letzte Schlusskurs (75,7 USD) weicht somit +10,03 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (67,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,49 Prozent), somit erhält die FTI Consulting-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die FTI Consulting-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt FTI Consulting damit 44,22 Prozent über dem Durchschnitt (12,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 8,81 Prozent. FTI Consulting liegt aktuell 48,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".