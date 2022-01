FTIF – Templeton Global Bond A Mdis SGD: Ist alles im grünen Bereich?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochentief angeht? Das 52 Wochentief hatte der Fond am 10. Januar 2022. Der Preis betrug derweil 7,87 Euro. Seither stieg der Kurs um 0,25 Prozent in Richtung Norden. Seit 9 Tagen können die Kapitalanleger von FTIF – Templeton Global Bond A Mdis SGD nun schon den Anstieg des Kurses miterleben.

FTIF – Templeton ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!