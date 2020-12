FTC und 48 US-Bundesstaaten verklagen Facebook wegen Monopolbildung

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Handelskommission (FTC) und 48 Bundesstaaten verklagen Facebook wegen illegaler Monopolisierung. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Das Unternehmen habe "sein persönliches Monopol für soziale Netzwerke durch einen jahrelangen Kurs wettbewerbswidrigen Verhaltens illegal aufrechterhalten".

Nach einer langwierigen Untersuchung in Zusammenarbeit mit einer Koalition von Generalstaatsanwälten aus 46 Bundesstaaten, dem District of Columbia und Guam wird in der Beschwerde behauptet, Facebook habe eine systematische Strategie verfolgt - einschließlich der Übernahme des aufstrebenden Rivalen Instagram im Jahr 2012, der Übernahme der mobilen Messaging-App WhatsApp 2014 und der Auferlegung wettbewerbswidriger Bedingungen für Softwareentwickler, um Bedrohungen für das Monopol auszuschließen. "Diese Vorgehensweise schadet dem Wettbewerb, lässt den Verbrauchern nur wenige Möglichkeiten für persönliche soziale Netzwerke und beraubt Werbetreibende der Vorteile des Wettbewerbs", hieß es zur Begründung. Die FTC beantragt eine dauerhafte Verfügung vor einem Bundesgericht, die unter anderem die Veräußerung von Vermögenswerten, einschließlich Instagram und WhatsApp, erwirken oder Facebook verbieten könnte, so die Kommission. "Persönliche soziale Netzwerke sind für das Leben von Millionen von Amerikanern von zentraler Bedeutung", sagte Ian Conner, Direktor des FTC-Wettbewerbsbüros zu der Klage. "Die Maßnahmen von Facebook zur Verankerung und Aufrechterhaltung seines Monopols verweigern den Verbrauchern die Vorteile des Wettbewerbs." Das Ziel sei es, "das wettbewerbswidrige Verhalten von Facebook zurückzudrängen und den Wettbewerb wiederherzustellen, damit Innovation und freier Wettbewerb gedeihen können", sagte Conner.

