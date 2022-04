FS-ISAC führt Finanzsektor bei globaler Live-Feuer-Cyber-Übung Locked Shields an

Reston, Va. (ots/PRNewswire) -Mehr als dreißig Länder beteiligen sich an den NATO CCDCOE Locked Shields 2022FS-ISAC, die einzige globale Gemeinschaft für den Austausch von Cyber-Intelligenz, welche sich ausschließlich auf Finanzdienstleistungen konzentriert, gab heute bekannt, dass sie das Szenario für den Finanzdienstleistungssektor in der NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) Übung Locked Shields führen wird, der weltweit größten und komplexesten Live-Feuer-Cyberübung, die vom 19. bis 22. April 2022 stattfindet.Locked Shields erleichtert die systematische, multinationale, sektorübergreifende, öffentlich-private Zusammenarbeit und Koordinierung im Bereich der Cyberverteidigung, um sich auf Bedrohungen durch nationale Staaten vorzubereiten. Bei der seit 2010 jährlich stattfindenden Übung wird die Fähigkeit nationaler, ziviler und militärischer IT-Systeme zum Schutz lebenswichtiger Dienste und kritischer Infrastrukturen getestet, indem eine Reihe realistischer, groß angelegter Cyberangriffe auf ein fiktives Land simuliert wird.„Die Zusammenarbeit in diesem Umfang spiegelt die gegenseitigen Abhängigkeiten aller kritischen Infrastrukturbereiche und des öffentlichen Sektors wider", sagte Steven Silberstein, CEO des FS-ISAC. „Die Leitung des Szenarios für den Finanzsektor ist eine natürliche Erweiterung unserer Rolle bei der Förderung des Informationsaustauschs und der kollektiven Verteidigung zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems"„Übungen wie Locked Shields helfen, das Muskelgedächtnis aufzubauen, um auf reale Cyberangriffe zu reagieren", sagte Teresa Walsh, Global Head of Intelligence bei FS-ISAC. „Die Szenarien sind zwar nicht speziell an den aktuellen Konflikt gebunden, aber die Übungsplaner achten darauf, die jüngsten geopolitischen Umstände und die Taktiken, Techniken und Verfahren der Cyber-Bedrohungsakteure zu integrieren, damit die Teams ihre Reaktionsfähigkeiten kontinuierlich verbessern könnenFS-ISAC berief eine Szenario-Expertenplanungsgruppe ein, die sich aus Mitgliedsunternehmen wie Mastercard und Santander zusammensetzte, um das Szenario für den Finanzdienstleistungssektor zu entwickeln und zu informieren.„Im Bereich der Cybersicherheit will man nicht mitten in einer Krise etwas Neues erfinden. Das ist der Wert von groß angelegten, grenzüberschreitenden Übungen wie Locked Shields. Sie bieten sowohl dem öffentlichen als auch dem privaten Sektor die Möglichkeit, unsere Reaktionsfähigkeit in einer realen Umgebung zu testen, zu analysieren und zu verbessern", so Ron Green, Chief Security Officer, Mastercard. „Wir können sehen, wie Zusammenarbeit und Informationsaustausch uns helfen können, Cyber-Bedrohungen effizienter zu bekämpfen. Gemeinsam sind wir stärker"„Locked Shields ist ständig bestrebt, die dringendsten Bedürfnisse unserer Nationen zu erfüllen, indem wir die aktuellen Herausforderungen nachahmen, mit denen die führenden Unternehmen im Cyberbereich konfrontiert sind", sagte Oberst Jaak Tarien, Direktor des CCDCOE, eines der NATO angegliederten Cyberverteidigungszentrums. „Partnerschaften wie die mit FS-ISAC ermöglichen es uns, nicht nur technische, sondern auch strategische Entscheidungselemente einzubeziehen, um die nationale Führung besser auf eine groß angelegte Reaktion auf Vorfälle vorzubereitenLocked Shields ist die größte und komplexeste internationale Live-Feuer-Übung zur Cyberverteidigung der Welt. Sie umfasst fast 2000 Teilnehmer aus 32 Ländern, wobei über 5000 virtualisierte Systeme mehr als 8000 Angriffen ausgesetzt waren. Neben der Sicherung komplexer IT-Systeme müssen die teilnehmenden Teams auch in der Lage sein, Vorfälle zu melden, strategische Entscheidungen zu treffen und Herausforderungen in den Bereichen Forensik, Recht, Medien und Informationsbetrieb zu bewältigen.Weitere Informationen über Locked Shields finden Sie in den CCDCOE-News.Weitere Informationen über das Übungsprogramm des FS-ISAC finden Sie hier.Über FS-ISACDas Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) ist die einzige globale Cyber Intelligence Sharing Community, die sich ausschließlich auf Finanzdienstleistungen konzentriert. Für Finanzinstitute und deren Kunden setzt die Organisation ihre Informationsplattform, ihre Ressourcen für die Ausfallsicherheit und ein vertrauenswürdiges Peer-to-Peer-Netzwerk von Experten ein, um Cyber-Bedrohungen vorherzusehen, abzuschwächen und auf sie zu reagieren. Die Mitglieder repräsentieren 100 Billionen Dollar an Vermögenswerten in mehr als 70 Ländern. Die Organisation hat ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Singapur. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie fsisac.com.Ansprechpartner:media@fsisac.com# # #Original-Content von: FS-ISAC, übermittelt durch news aktuell