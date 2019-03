FSS führt Secure3D ein, eine risikobasierte Authentifizierungslösung für mehr Sicherheit bei digitalen Transaktionen

Finanztrends Video zu



Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - FSS (Financial Software andSystems), ein globales Unternehmen fürZahlungsabwicklungstechnologien, stellt FSS Secure3D vor, eineadaptive Authentifizierungslösung der neuen Generation, die auf demEMVCo 3DS 2.0 Protokoll(https://mobileidworld.com/emvco-updates-3ds-specification-010311/)basiert. Weltweit und auf regionaler Ebene sehen Banken sichgezwungen, 3DS2.0 zwischen 2019 und 2020 zu implementieren. FSS'preisgekröntes Produkt zählt zu einem der 20 besten weltweit, dieeine EMVCO 3DS 2.0-Zertifizierung tragen werden.Mit der steten Erweiterung digitaler Handelsgeschäfte zeichnensich Missbrauchattacken bei kartenlosen Transaktionen durchzunehmende Rafinesse aus. Laut des Nilson Reports könnten sichVerluste aufgrund von aus der Ferne unternommener Betrügereien imJahr 2025 auf bis zu 44 Milliarden US-Dollar belaufen.FSS Secure3D unterstützt ein reibungsloses Konzept zurAuthentifizierung von Karteninhabern und der Bewahrung von Kunden vorBetrug. Die Lösung greift auf maschinelle Lernalgorithmen zurück, umsich mit dem Transaktionsverhalten der Kunden vertraut zu machen,sodass ungewöhnliche Transaktionen entdeckt werden undRisikokontrollen auf eine Weise unternommen werden können, die sichaufkommender Betrugsvorgänge anpasst. Kartenaussteller könnenverschiedene Variable nutzen, d.h. Parameter, die sich auf Händler,Karteninhaber, Gerät, Standort und Transaktion beziehen, um dasRisiko einer jeden Transaktion einstufen zu können und um zubestimmen, ob die Transaktion von einem rechtmäßigen Karteninhaberdurchgeführt wurde. Kartenaussteller und Händler profitieren vonoptimierten Kundenerfahrungen, einer Reduzierung von Falschmeldungensowie geringerer Betrugsausmaße.Im Falle verdächtiger Transaktionen unterstützt FSS Secure3Dzahlreiche verschärfte Überprüfungsmaßnahmen einschließlichOut-of-Band-Authentifizierungen wie Einmal-Zugangscodes sowiebiometrische Daten, die Gesichts- und Fingerabdruckserkennungumfassen. Auf diese Weise können KartenaustellerAuthentifizierungprozesse flexibler auf aufkommendeTransaktions-Touchpoints wie Wearables und IoT-Geräte übertragen.In Bezug auf die Produkteinführung äußerte sich SureshRajagopalan, Präsident der Abteilung für Großbetragszahlungen beiFSS, wie folgt: "Sichere und reibungslose Transaktionsreisen dienenals strategisches Differenzierungskriterium für den Handel in einemneuen Zeitalter. FSS Secure3D optimiert risikobasierteEntscheidungsfindungskapazitäten und befähigt Kartenaussteller dazu,den "Sweet Spot" zwischen verstärkten Betrugsbekämpfungsmaßnahmen undder Bereitstellung eines reibungslosen Transaktionserlebnissesausfindig zu machen. Die Tatsache, dass FSS sich weltweit unter denersten wenigen Dienstleistern befindet, die eine EMVCo-Zertifizierungerhalten, spiegelt unsere Marktführerschaft wider, die wir unseremProduktangebot zu verdanken haben."FSS Secure3D überprüft über 150 Datenelemente, die zwischenHändler und Kartenaussteller ausgetauscht werden, um Karteninhaber imHintergrund authentifizieren zu können. Dazu zählen Ausgabenwert,Volumen und Geschwindigkeit, Einkaufsverhalten wie häufig besuchteGeschäfte, Transaktionszeit und -standort sowie Geräte-IP, umVerhaltensmuster zu erkennen und verdächtige Veränderungenfestzustellen, die als aussagekräftiger Indikator für illegaleAktivitäten dienen können.FSS bietet "Authentication As-a-Service" on FSSNeT, FFS' privaterCloud, eine Dienstleistung, die APIs für Erwerber zugänglich macht,um eine Verbindung zur Plattform herstellen zu können. EineMulti-Tenancy-Lösung bietet zusätzlichen Schutz, da partizipiereneKunden sich über Betrugsmuster betreffende Erkenntnisse austauschenkönnen. Hinzu kommt, dass ein As-a-Service-Modell Infrastrukturen,Technologien sowie geschäftliche und regulatorische Prozesse vereint,um Kartenausstellern skalierbare, verbrauchsabhängigeDienstleistungen bieten zu können, die Produkteinführungszeitenverkürzen und Upfront-Investitionen eliminieren.FSS unterstützt EMVCO 3DS 1.0 und 2.0 Protokolle. Kunden, diebereits bestehende Lösungen nutzen, können mit minimalenOverheadkosten für die Implementierung problemlos zu 3DS 2.0migrieren. FSS Secure3D kann 8000 Transaktionen pro Sekundedurchführen und garantiert somit schnellere Verarbeitungszeiten undhöhere Umsätze. FSS ist ein EMVCO-Mitglied und unterhältPartnerschaften mit Visa, MasterCard, AMEX und weiteren großenKartensystemen, um 3DS 2.0-Dienste anbieten zu können.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682112/FSS_Logo.jpgFSS Kontakt:Jaideep PawarGlobal Business Head Platforms, FSSjaideepp@fss.co.inproducts@fsstech.comOriginal-Content von: Financial Software and Systems(FSS), übermittelt durch news aktuell