FSP stellt neues 2400-W-Netzteil für leistungshungrige IT-Anwendungen vor

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Taipeh (ots/PRNewswire) -- Geringe iTHD- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C- Bis zu 5000 m über NN einsetzbar- Überstromschutz, Überspannungsschutz und Überhitzungsschutz- Kurzschlussschutz bei sämtlichen Ausgängen- Zurücksetzbares Herunterfahren- Mittlere Ausfallzeit (MTBF): 100.000 Stunden Dauerbetrieb bei 25 °C, 100 % Ausgangslast- Geringe Größe, 185 mm- 80PLUS-Platinum-zertifiziert, hohe Leistungsdichte bis zu 11,5 W/cm²Die FSP Group, ein weltweit führender Netzteilhersteller, reagiert proaktiv auf zunehmenden künftigen Bedarf an leistungshungrigen IT-Anwendungen, stellt mit dem FSP2400-20FM die neueste Version ihrer auf höchste Leistungsabgabe abgestimmten Netzteile vor.Das FSP2400-20FM (https://bit.ly/3oReNyn) stellt die dritte Generation des FSP-Flaggschiffproduktes auf Grundlage der CRPS-Industrievorgaben dar. Während beim Vorgängermodell 550 W mehr in die Waagschale geworfen wurde, bietet die neueste Version nun 2400 W Leistung auf Abruf – im selben kleinformatigen Gehäuse wie seine Vorgänger. Trotz bedeutend höherer Leistung benötigt das neueste Modell nicht mehr Platz als seine Vorgängermodelle. Dies spart Kunden erheblich Zeit und Geld, da Installation leistungsfähigerer, größerer Netzteile gewöhnlich mit hohen Material- und Arbeitskosten verbunden ist.Intelligentes Energiemanagement für eine klügere, umweltfreundlichere ZukunftDas FSP2400-20FM (https://bit.ly/3oReNyn) liefert nicht nur herausragende Leistung, sondern bietet auch sinnvolle intelligente Zusatzfunktionen im platzsparenden Gehäuse. Zu solchen unverzichtbaren Funktionen zählt das „Power Management Bus"-Protokoll (PMBus), das zur Leistungsregulierung und Komponentenverwaltung in Systemen eingesetzt und von Branchenführern vorgegeben wird. Auf diese Weise kann das FSP2400-20FM mit zahlreichen Computerkomponenten anderer Hersteller nahtlos und effizient kommunizieren. PMBus ermöglicht auch Funktionen wie automatisches Erhöhen und Vermindern der Leistung je nach Energiebedarf.Eine solche Automatisierung beugt Systemausfällen und Datenverlusten unter vielfältigen Einsatzbedingungen vor – zum Beispiel in Datencentern, in denen es oft kurzzeitige kapazitätsübergreifende Leistungsschübe braucht, um mehrere hunderte Festplatten auf einmal zu versorgen.Weitere Merkmale wie systeminterne Firmware-Aktualisierung sowie intelligentes Ein- und Ausschalten des Hauptleistungsmoduls zum Optimieren der Systemeffizienz sind ebenfalls an Bord.Leistung in technologischen GrenzgebietenDie hohe Kapazität des FSP2400-20FM (https://bit.ly/3oReNyn) prädestiniert das Netzteil zum Einsatz bei extrem leistungshungrige IT-Anwendungen, die in den nächsten Jahren sprunghaft zunehmen werden. Dies betrifft Sektoren wie KI-gestütztes maschinelles Lernen sowie kürzlich entstandene Subbranchen wie Erzeugen von Kryptowährungen – Anwendungen, bei denen leistungsstarke Grafikkarten mit hohem Energiebedarf zum Einsatz kommen, die wiederum Netzteile mit extrem hoher Kapazität benötigen. Das FSP2400-20FM deckt diesen Bedarf perfekt.Das FSP2400-20FM zählt zur lückenlosen Familie ausgezeichneter CRPS-Produkte für Unternehmen jeglicher Größe, eignet sich zum Einsatz in weltweiten Datencentern, Workstations und bei sonstigen Automatisierungsanwendungen. Durch seine geringe Größe, intelligente Funktionen und Protokolle wird das kompakte Netzteil der nächsten Generation mit Sicherheit zu einem weiteren Verbraucherliebling der FSP-Produktlinie aufsteigen.Produkt: https://bit.ly/3oReNynProduktvideo: https://bit.ly/3FTDWQ9FSP-Firmenvideo: https://bit.ly/3kXReDaKontakt: https://bit.ly/32qGW85Weitere Informationen zu FSP-Produkten finden Sie hier:Offizielle Website: http://www.fsp-group.comFSP-Markenprodukte: http://www.FSPLifestyle.com (http://www.fsplifestyle.com/)Facebook: http://www.facebook.com/FSP.globalLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.YouTube: http://www.youtube.com/user/PowerNeverEndsFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1698635/FSP_CRPS_2400W_Redundancy.jpgPressekontakt:Ginny,ginny@fsp-group.com.twOriginal-Content von: FSP, übermittelt durch news aktuell