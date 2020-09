FSP startet durch und vernetzt sich mit einer intelligenten Lebensweise

Taipeih (ots/PRNewswire) - Für die Ära der Intelligentisierung, Digitalisierung und Vernetzung bietet die FSP-Group verschiedene stabile und zuverlässige Stromversorgungslösungen an, um die Vision von Smart Life und seine zukünftige Entwicklung zu fördern. Von Smart Manufacturing bis hin zu Smart City-Anwendungen bieten professionelle F & E- und Firmware-Ingenieure maßgeschneiderte Entwicklungsservices. Innovationen in Technik und Industrie verlangen nach professioneller und stabiler Stromversorgung.Für das Smart Manufacturing bietet die FSP-Group professionelle Stromversorgungen für Roboterarme, Lieferroboter, elektrische Stapler, zentrale Steuerungssysteme, Edge-Computing-Geräte, Server-Räume und Datenspeicherterminals. Die Verwaltungseffizienz wird durch ein angepasstes Firmware-Programm zur Überwachung des Betriebszustands und zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs des Produktionssystems erheblich verbessert. Dafür empfiehlt FSP das ATX-Industriecomputernetzteil mit 24 Vdc-Ausgang, das redundante ATX PS2-Netzteil mit hoher Leistung (FSP900-50REB), die redundante Standardstromversorgung CRPS 2.0 mit 2000 W / 2400 W (FSP2400-20FM) und das dünne lüfterlose 330 W-Netzteil (FSP330-AJAN3), die N + R unterstützte hocheffiziente Online-USV mit doppelter Konvertierung (Mplus 30-300 kVA) und das integrierte Batterieladegerät der Schutzklasse IP67 (FSP700-1UAC01).Die Blaupause einer Smart City ist geprägt von smarten Wohnungen, smarten Transportmitteln, smarter Sicherheit, smarten Gebäuden und smarter medizinischer Versorgung. Die Ökostromprodukte der FSP-Group sind da nicht wegzudenken und leisten einen unentbehrlichen Beitrag zu nachhaltigem Betrieb. Programmierbare und vom IoT-Lichtsteuersystem unterstützte Smart Power, modularisierte und tragbare Energiespeichersysteme, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge mit dreifacher Ladegeschwindigkeit, Schutzklasse IP67 und eine Straßenlaternen-Stromversorgung mit 6 kV-Isolierung werden bereitgestellt. Im Bereich der medizinischen Versorgung sind auch Stromversorgungsprodukte der Klasse II erhältlich, die mit Ersatzbatterien geliefert werden, um den höchsten Schutz für die medizinische Versorgung zu bieten.Im Bereich Gaming entspricht die industriekonforme Beschichtung für das High-End-Gaming-Netzteil der Hydro G PRO und Hydro PTM PRO-Serie den Anforderungen an feuchtigkeits-, staub- und wischhemmende Eigenschaften und bietet größere Stabilität und Lebensdauer. Der Entwicklungs-trend zielt auf Miniaturisierung und hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach High-End-Grafikkarten geführt. Die SFX DAGGER PRO Power 850 und 750W mit höherer Leistungsdichte stehen den Gamern zur Wahl, ultimative Miniaturisierung wird erfüllt. Darüber hinaus brachte FSP das weltweit einzige redundante ATX PS2-Netzteil Twins PRO900W für Server-Klone in den Einzelhandel.Die FSP-Group hat bisher alle Lebensbereiche zu unsichtbaren Champions gemacht. Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um die Vision einer Ära des intelligenten Lebens umzusetzen. Wir wollen unseren Beitrag zum Umweltschutz für eine bessere Welt leisten. Hier finden Sie noch mehr Stromversorgungsprodukte für Smart Life-Anwendungen: https://www.fsp-group.com/app/smartlife/index.htmlFür weitere FSP-Produktinformationen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Webseite:www.fsp-group.com (http://www.fsp-group.com)FSP-Markenprodukte-Webseite: www.FSPLifestyle.com (http://www.FSPLifestyle.com)Facebook: www.facebook.com/FSP.global (http://www.facebook.com/FSP.global)LinkedIn: www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc (http://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc).YouTube: www.youtube.com/user/PowerNeverEnds (http://www.youtube.com/user/PowerNeverEnds)Über FSPFSP (3015) wurde 1993 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Stromversorgungsherstellern. Mit mehr als 400 Fachleuten in seinem F & E-Tech-Team und einer Produktionskapazität, die eine komplette Produktlinie ergänzen kann, ist FSP gut aufgestellt, um den vielfältigen Anforderungen der Verbraucher an Stromversorgung zu entsprechen. Wir besitzen mehr als 460 Modelle mit 80 PLUS-Zertifizierung, unter allen Herstellern weltweit die größte Zahl. Unsere erstklassigen umweltfreundlichen und hochwertigen Stromversorgungen bieten Verbrauchern die Möglichkeit, Technologie zu genießen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1273404/FSP_Group_FSP_Powering_Up_and_Connecting_to_Smart_Life.jpgPressekontakt:Joey ChengTel.: +886-3-3578998 ext801Original-Content von: FSP, übermittelt durch news aktuell