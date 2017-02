FSM-Beschwerdestelle für Onlineinhalte 2016 / Stetige Steigerung der kinder- und jugendpornografischen Fälle; Rechtsextremismus auf gleichbleibend hohem Niveau

Berlin (ots) - Im Jahr 2016 erhielt die FSM-Beschwerdestelleinsgesamt 4.644 Meldungen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl derGesamtbeschwerden damit um rund 15 % gesunken (2015: 5.448).1.394 der eingegangenen Beschwerden enthielten Darstellungen dessexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. In Relation zurGesamtbeschwerdezahl ist dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahrerneut angestiegen (2016: 30 %, 2015: 28 %, 2014: 27 %). Seit 2005ist die Zahl der gemeldeten Missbrauchsinhalte fast stetig gestiegen.Von den in Deutschland gehosteten Inhalten konnten 97 % innerhalbeiner Woche gelöscht werden. Im Ausland waren nach 4 Wochen 74 % derInhalte gelöscht - eine deutliche Steigerung zum Vorjahr (2015: 62%). Diese Löschquote ist im Vergleich zu den deutschen Fällenaufgrund unterschiedlicher Rechtslagen schlechter. Die Verbesserungder Löschquote wurde durch das direkte Kontaktieren der Provider, beidenen die illegalen Inhalte gehostet sind, erreicht.2016 hat sich die Anzahl der Beschwerden über Rechtsradikalismusnach der großen Steigerung in 2015 nur unwesentlich verändert (2016:263 Fälle, 6 %; 2015: 256 Fälle, 5 %; 2014: 32 Fälle, 1 %). Hierzuzählen beispielsweise die Verbreitung von Kennzeichenverfassungswidriger Organisationen (2016: 227 Fälle; 2015: 202 Fälle)und die Leugnung des Holocausts (2016: 36 Fälle; 2015: 55 Fälle). Alsvolksverhetzend wurden von der Beschwerdestelle 2016 103 Inhalteeingestuft (2015: 139).Nach kinder- und jugendpornografischen Inhalten wurdenerwachsenenpornografische Inhalte 2016 am häufigsten bearbeitet (718Fälle/16 %), gefolgt von den übrigen jugendgefährdenden Inhalten (338Fälle/7 %). Der Anteil der Beschwerden gegen "Sonstige" Inhalte istim Vergleich zum Vorjahr mit 32 % in etwa gleich geblieben (1.536Fälle). Hierunter fallen beispielsweise Inhalte, für die dieBeschwerdestelle nicht zuständig ist oder bei deren Überprüfung keinVerstoß gegen jugendmedienschutzrechtliche Vorschriften festgestelltwerden konnte.Martin Drechsler, Geschäftsführer der FSM: "Die konstant sehrhohen Löschquoten der in Deutschland gehostetenMissbrauchsdarstellungen sind nur möglich dank unserer sehr gutenKooperation mit dem Bundekriminalamt. Für die gestiegenen Löschquotenim Ausland ist die internationale Vernetzung der FSM-Beschwerdestellemit dem INHOPE-Netzwerk und den Providern essentiell."Diagramme der Statistiken finden Sie unterhttp://www.fsm.de/de/downloads#Statistiken-anchorPressekontakt:FSM e.V., www.fsm.de ; Katja Lange, Beuthstr. 6, 10117 Berlin; Tel.:030 24 04 84 - 43, lange@fsm.de, @FSM_deOriginal-Content von: FSM e.V., übermittelt durch news aktuell