FSM-Beschwerdestelle 2017: Höchststand an Beschwerden über Onlineinhalte / Kinder- und jugendpornografische Fälle auf ähnlich hohem Niveau / Rechtsextremismus deutlich gesunken

Berlin (ots) - Im Jahr 2017 hat die Beschwerdestelle der FSMinsgesamt 5.614 Meldungen erhalten. Das ist eine Steigerung um 21 %gegenüber dem Vorjahr (2016: 4.644 Beschwerden) und zugleich einhistorischer Höchststand.Rund ein Fünftel (21 %) der eingegangenen Hinweise enthieltenMissbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen (2017: 1.155Beschwerden; 2016: 1.394 Beschwerden). Damit ist der Anteil dieserMeldungen auf ähnlich hohem Niveau geblieben. Die gemeldeten URLsführten das Team der FSM-Beschwerdestelle zu 12.000 rechtswidrigenEinzelinhalten, die in die Datenbank ICCAM eingegeben wurden. ICCAMist eine bei Interpol in Lyon gehostete Datenbank, die durchspezielle Software und verschiedene technische MethodenKindesmissbrauchsdarstellungen automatisch erkennt. Von dengemeldeten Missbrauchsdarstellungen waren rund 30 % in Deutschlandgehostet. Von diesen Inhalten konnten 96 % innerhalb einer Wochegelöscht werden. Nach vier Wochen waren 100 % der Inhalte entfernt.Im Ausland waren nach vier Wochen 72 % der Inhalte mitMissbrauchsdarstellungen nicht mehr abrufbar. Schwierigkeitenbereiten hier insbesondere virtuelle Missbrauchsdarstellungen(Zeichnungen und Animationen) und Posendarstellungen (Bilder vonKindern in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung), derenVerbreitung in vielen Ländern nicht untersagt ist.Der Anteil der Meldungen mit erwachsenenpornografischen Inhaltenist im Jahr 2017 deutlich angestiegen. Mit rund 24 % (2017: 1.375Beschwerden; 2016: 718 Beschwerden, 15 % der Gesamtbeschwerden)machen diese Inhalte erstmals den größten Teil der Beschwerden aus.Der Anstieg war insbesondere auf nutzergenerierte Inhalte in sozialenNetzwerken zurückzuführen.2017 ist die Anzahl der eingegangenen Hinweise überRechtsextremismus mit 103 Beschwerden (rund 2 % derGesamtbeschwerden) im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen(2016: 263 Beschwerden; 6 % der Gesamtbeschwerden). Gleiches giltauch für volksverhetzende Inhalte (2017: 54 Beschwerden, 1 % derGesamtbeschwerden; 2016: 103 Beschwerden, 2 % der Gesamtbeschwerden).Mutmaßlich liegt der Rückgang daran, dass in sozialen Netzwerkenrechtswidrige Inhalte mittlerweile zuverlässiger entfernt werden. DasNetzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist nach dem Berichtszeitraum am1. Januar 2018 in Kraft getreten.Mehr als ein Drittel der Beschwerden (2.173) wurden 2017 derKategorie Sonstiges zugeordnet. Hierunter fallen unbegründeteMeldungen, bei deren Überprüfung kein Verstoß gegenjugendmedienschutzrechtliche Vorschriften festgestellt werden konnte,wie beispielsweise politische Meinungsäußerungen unterhalb derSchwelle zur Strafbarkeit bzw. Jugendgefährdung, aber auchSachverhalte, für die die Beschwerdestelle nicht zuständig ist.Diagramme der Statistiken finden Sie unterwww.fsm.de/de/statistik-beschwerdestelleÜber die FSMDie Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSMe.V.) ist eine anerkannte Selbstkontrolleinrichtung für den BereichTelemedien. Der Verein engagiert sich maßgeblich für denJugendmedienschutz - insbesondere die Bekämpfung illegaler,jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte inOnline-Medien. Dazu betreibt die FSM eine Beschwerdestelle, an diesich alle wenden können, um jugendgefährdende Online-Inhalte zumelden. Die umfangreiche Aufklärungsarbeit undMedienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenengehören zu den weiteren Aufgaben der FSM.