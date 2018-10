FSD Pharma unterzeichnet eine bindende Absichtserklärung zum Erwerb von Therapix Biosciences, einem an der Nasdaq gehandelten Pharmazieunternehmen mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Cannabinoid-Behandlungen, um ein innovatives Unternehmen der...

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

CSE: HUGEOTCQB: FSDDFFRA: 0K9- Die Transaktion vereint zwei Geschäftszweige, die sich bestensergänzen: Die signifikante Produktion und Vertrieb medizinischerund Genussprodukte von FSD Pharma und die differenziertenmedizinischen und pharmazeutischen Premiummarken von TherapixBiosciences;- Vereinigung zweier höchst kompetenter wissenschaftlicher undgeschäftlicher Führungsteams zur Umsetzung einer gemeinsamen Visionder Bereitstellung firmeneigener Cannabinoid-Plattformtechnik fürdie weltweiten professionellen und Einzelhandelsmärkte;- Transaktion als strategischer Teil der Interessen von FSD Pharma,den Zugriff zu internationalen Kapitalmärkten zu suchen, umstrategische Investoren hoher Qualität mit ausgeprägtem Profil fürbeschleunigtes Firmenwachstum und Etablierung einer starkenPosition im Bereich der Cannabinoid-Forschung anzuziehen;- Transaktion mit Schwerpunkt auf geistigem Eigentum von Therapix undeinschlägiger Technik und Aktiva für pharmazeutische Anwendung inallen klinischen Phasen;- Anteilseigner von Therapix Biosciences erhalten Aktien von FSDPharma im Wert von 48 Millionen USD;- Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der Anteilseigner beiderParteien und weiteren Vorbedingungen, die innerhalb von dreiMonaten nach Abschluss eines bindenden Vertrages erfüllt werdenmüssen.Toronto (ots/PRNewswire) - FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" oder"Unternehmen") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) hat heute dieUnterzeichnung einer bindenden Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerbvon Therapix Biosciences Ltd. ("Therapix Biosciences" oder"Therapix") (NASDAQ: TRPX) mit Wirksamkeit zum 22. Oktober 2018bekannt gegeben. Die Transaktion ("Transaktion") vereint zwei Firmen,die sich bestens ergänzen und schafft einen Innovator in der Branchemedizinischen Cannabis, der sich auf Forschung und Entwicklungmodernster Behandlungen mit Cannabinoid konzentriert.Die Anteilseigner von Therapix Biosciences erhalten mit Abschlussder Transaktion Aktien von FSD im Wert von 48 Millionen USD. DieTransaktion findet zu einem Festpreis von 48 Millionen USD (62,4Millionen CAD) statt, der für ca. 130 Millionen nachrangiger Aktiender Klasse B von FSD Pharma steht und nahezu 10 % des heutigenUnternehmenswertes bedeutet. Die endgültige Anzahl nachrangigerAktien der Klasse B und der Prozentsatz des Besitzes am Unternehmenwerden auf Basis des 20-tägigen Durchschnitts des Schlusspreises derAktien von FSD Pharma am Abschlussdatum der Transaktion fluktuieren.Die Transaktion findet zu den üblichen Geschäftsbedingungen statt undes wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt. Es wird angenommen,dass die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der CanadianSecurities Exchange (CSE) und der Börse Frankfurt (FRA) verzeichnetwerden und das Unternehmen beabsichtigt eine Beantragung des Eintragsan der NASDAQ, die behördlichen Zulassungen unterliegt.Der endgültige Vertrag tritt an Stelle der Bedingungen der LOI.FSD Pharma und Therapix beabsichtigen den Abschluss des endgültigenVertrages innerhalb von 30 Tagen."Der beabsichtigte Erwerb von Therapix Biosciences zu diesemZeitpunkt ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung unseresUnternehmens durch Expansion auf den Markt des medizinischen Cannabisvon hohem Wert. Neben dem Anbau von Produkten für denEinzelhandelsmarkt in Kanada entwickeln wir jetzt eine neue Klassevon Behandlungen auf Grundlage von Cannabinoid für eine Reihe vonErkrankungen des zentralen Nervensystems, darunter chronischeSchmerzen, Fibromyalgie, Reizdarmsyndrom sowie weitereKrankheitsbereiche. FSD Pharma belegt mit diesem Erwerb seinEngagement, klinische Forschung und Entwicklungsprogramme von extremhohem Wert rund um Cannabinoid-Moleküle weiter voranzubringen. EineZahl dieser Programme sind an einer Reihe herausragendermedizinischer Institutionen weltweit in Betrieb, darunter in einerdurch die Prüfärzte eingeleiteten Studie der Phase IIa am YaleUniversity Medical Center in den USA für das Tourette-Syndrom. Zudemlaufen die Vorbereitungen für Studien der Phase IIb an denmedizinischen Fakultäten in Hannover und München für dasTourette-Syndrom sowie die Zusammenarbeit mit den Assuta MedicalCenters in Israel zur Entwicklung von Therapieprodukten im Bereichder Schlafstörungen. Im Rahmen unserer Strategie verfolgen wir denZugang zu den internationalen Kapitalmärkten, um finanzielle undstrategische Investoren hoher Qualität und mit ausgeprägtem Profilanzuziehen, die uns bei der Beschleunigung unseres Wachstums und derEtablierung einer starken Position in diesem Bereich unterstützenkönnen", sagte Dr. Raza Bokhari, Direktor von FSD Pharma andVorsitzender des Ausschusses für Erwerbungen und Zusammenschlüsse.Ascher Shmulewitz, MD PhD, Vorsitzender und Interim-CEO vonTherapix, sagte: "Unsere Forschung bei Therapix konzentriert sich aufein vielfältiges klinisches Programm der Entwicklung vonMedikamenten, welches bahnbrechende therapeutische Entdeckungen mitsich bringen soll, die Mensch und Medizin in nie zuvor da gewesenerWeise nutzen. Wir sind erfreut darüber, Teil von FSD Pharma zu werdenund damit Teil einer der am schnellsten wachsenden und innovativstenFirmen dieses Sektors. Unsere vereinten Ressourcen und höchstkompetenten Führungsteams des wissenschaftlichen und geschäftlichenBereichs positionieren das zusammengeführte Unternehmen bestens, diegeteilte Vision des Angebotes firmeneigenerCannabinoid-Plattformtechniken für die professionellen undEinzelhandelsmärkte der Welt umzusetzen. Unsere firmeneigene Technikund aktive, ausgereifte Programme der klinischen Forschungkonzentrieren sich auf die Bereitstellung sichererer, effektivererProdukte auf Grundlage von Cannabinoid, die ein breites Spektrum vonKrankheiten mit einem großen Markt und bisher weitgehend ungedecktemklinischen Bedarf ansprechen."Professor Raphael Mechoulam, "Pate des medizinischen Cannabis" undeiner der Entdecker des "Entourage Effect" desEndo-Cannabinoid-Systems und Vorsitzender des wissenschaftlichenBeratungsgremiums von Therapix, kommentierte dies mit den Worten:"Ich hoffe, dass diese vorgeschlagene Transaktion dazu beitragenwird, das vollständige Potenzial des Endo-Cannabinoid-Systems immenschlichen Körper freizusetzen, um Lebensqualität undBehandlungsergebnisse zu verbessern.""Wir sind höchst erfreut darüber, unsere Absicht bekanntzugeben,Therapix Biosciences zu erwerben. Ihre konzentrierten Bemühungen, diewissenschaftliche Arbeit von Professor Rafael Mechoulamvoranzubringen, sprechen für sich selbst. Dies ist in der Umsetzungunserer Vision und Mission, eine führende, globale Kraft im Bereichder Pharmazeutika auf Grundlage von Cannabinoiden, medizinischenMarihuanas neben dem Genuss von Cannabis, zu werden, ein enormerSchritt voran", sagten Anthony Durkacz und Zeeshan Saeed, Gründer undDirektoren von FSD Pharma.Die Transaktion unterliegt einer Anzahl gewöhnlicherAbschlussbedingungen, darunter Aushandlung und Umsetzung relevanterTransaktionsdokumente, behördliche Zulassungen, Abschlusszufriedenstellender Due Diligence durch FSD Pharma und Therapix sowieBilligung der Transaktion durch die Aktionäre von Therapix. Könnendiese Bedingungen und weitere voraussetzende Bedingungen erfülltwerden, wird der Abschluss der Transaktion im ersten Quartal desJahres 2019 erwartet.FSD Pharma konzentriert sich auf die Entwicklung von Cannabishöchster Qualität mit pharmazeutischer Güte, das in Treibhäusernangebaut wird, sowie auf Erforschung und Entwicklung vonCannabinoid-Therapien für eine ganze Reihe von Leiden. DasUnternehmen befindet sich derzeit in Phase 1 seines eigenen Wachstumsund verfügt über 2300 m2 Treibhausplatz in seiner Einrichtung inOntario sowie zusätzliche 20.400 m2 im Bau mit einer erwartetenFertigstellung im Januar 2019. Die Einrichtung steht auf 29 ha Land,von denen 16 ha für den Bau vorbereitet sind, mit einerExpansionskapazität auf bis zu 361.900 m2. Vorbehaltlich derZulassung durch Health Canada wird damit gerechnet, dass dieausgebauten 20.400 m2 Treibhausplatz im ersten Quartal 2019 inBetrieb gehen. FSD Pharma hat über seine hundertprozentigeTochtergesellschaft FV Pharma Inc. den Antrag auf eineLizenzinspektion vor dem Verkauf durch Health Canada gestellt, welcheden letzten Schritt vor der Ausstellung einer Verkaufslizenz imRahmen des ACMPR darstellt.Informationen zu FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9)FSD Pharma ist durch seine hundertprozentige TochtergesellschaftFV Pharma ein lizenzierter Hersteller von Marihuana gemäß den "Accessto Cannabis for Medical Purposes Regulations" (ACMPR), nachdem es am13. Oktober 2017 seine Anbaulizenz erhalten hat. Die Zielsetzung desManagements von FV Pharma, das seinen Hauptsitz in der ehemaligenKraft-Fabrik in Cobourg (Ontario) hat, die etwa eine Autostunde vonToronto entfernt ist, besteht darin, die Einrichtung zur größtenIndoor-Cannabishydrokultur der Welt zu machen. FV Pharmabeabsichtigt, alle rechtmäßigen Felder der Cannabisbranche anzugehen,einschließlich Anbau, Verarbeitung, Herstellung, Extrahierung sowieForschung und Entwicklung.Informationen zu Therapix Biosciences Ltd.Therapix Biosciences Ltd. ist ein spezialisiertesPharmazieunternehmen der klinischen Phase, das von einem erfahrenenTeam aus Managern und Wissenschaftlern geleitet wird. Der Schwerpunktist Schaffung und Pflege eines Portfolios von Technik und Aktiva aufGrundlage von Cannabinoid-Pharmazeutika. Mit diesem Schwerpunktverfolgt das Unternehmen derzeit Programme derMedikamentenentwicklung unter Nutzung von der FDA zugelassenerCannabinoide: THX-110 zur Behandlung von CNS-Störungen, THX-120 zurBehandlung von Schlafstörungen und Schmerzen; THX-130 zur Behandlungleichter kognitiver Beeinträchtigung (LKB) and Schädel-Hirn-Trauma(SHT) und THX-150 zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Aufunserer Website erhalten Sie weitere Informationen:www.Therapixbio.com.PrognosenWeder die Canadian Securities Exchange noch deren Anbieterregulatorischer Dienste übernehmen Verantwortung für dieAngemessenheit oder Korrektheit dieser Pressemitteilung.Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen Prognosendar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oderLeistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen,erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnlicher Ausdrückeund Aussagen in Bezug auf Dinge, die keine vorliegenden Tatsachendarstellen, zeigen Prognosen an und basieren auf den derzeitigenAnsichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich Ergebnissenoder zeitlichen Verlaufs solcher künftiger Ereignisse. Dietatsächlichen künftigen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen.Diese Mitteilung enthält Prognosen in Bezug auf den Erwerb vonTherapix, darunter die Ausführung eines definitiven Vertrages und denAbschluss der vorgeschlagenen Transaktion mit den Bedingungen oderinnerhalb des Zeitrahmens, die hier dargelegt werden, oder insgesamt,die beabsichtigte Eintragung der Aktien von FSD bei der NASDAQ, denBau des Treibhauses für Cannabis des Unternehmens, den Beginn desBetriebs der erweiterten Einrichtung, die Fähigkeit des Unternehmens,von Health Canada eine Lizenz für den Verkauf zu erhalten und weiteregeschäftliche Zwecke und Ziele. Die Prognosen in dieserPressemitteilung erfolgen zum heutigen Tag und das Unternehmen istnicht verpflichtet, Prognosen zu aktualisieren oder zu korrigieren -weder infolge neuer Informationen, noch infolge künftiger Ereignisse,es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.Aufgrund der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Investorensich nicht unangemessen auf Prognosen verlassen. Diese Aussagengelten ausdrücklich für sämtliche Prognosen in dieserPressemitteilung.Pressekontakt:Zeeshan Saeed, Executive Vice President, Gründer und Direktor, FSDPharma Inc., E-Mail: zeeshan@fsdpharma.com, Tel.: (416) 854-8884;Ascher Shmulewitz, Vorsitzender, Therapix Biosciences Ltd., E-Mail:ascher@therapixbio.com; Kontaktinformationen: Investorenbeziehungen,E-Mail: IR@fsdpharma.com, Website: www.fsdpharma.com; Russo Partners:Medienkontakt, Nic Johnson/Ned Berkowitz, E-Mail:Nic.Johnson@russopartnersllc.com/Ned.Berkowitz@russopartnersllc.com,Tel.: (212) 845-4242 / (646) 942-5629Original-Content von: FSD Pharma Inc., übermittelt durch news aktuell