FSD Pharma bestellt David Urban in den Board of Directors

Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) -FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" oder das "Unternehmen") (CSE: HUGE)(OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) gab heute die Ernennung von David Urban zumVorstandsmitglied des Unternehmens bekannt.Urban ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und Lobbyist. Er berätUnternehmen - von Start-ups bis zu Fortune 100 - über die Interaktionmit der Regierung, um Stakeholder- und Shareholder-Value zumaximieren. In der Politik agiert Urban als erfolgreicherKampagnenberater auf höchster Ebene, darunter für den Präsidenten derVereinigten Staaten, den US-Senat und das US-Repräsentantenhaus.Neben seiner Rolle als Regierungs- und Politikberater unterstütztUrban regelmäßig den Nachrichtensender CNN als politischerKommentator."Es ist uns eine Ehre, David Urban im Board of Directors von FSDPharma begrüßen zu dürfen. David ist ein guter Freund und berät unshinsichtlich der Politik in Washington, DC, die unsere Branchebetrifft", so Dr. Raza Bokhari, Interim-CEO und Co-Chairman desBoards. "Seine Erfahrung als Einflussnehmer bei öffentlichenpolitischen Debatten und als überparteilicher Lobbyist auf höchsterEbene wird FSD Pharmas Botschaft bezüglich der unentbehrlichen Rolle,die synthetische Cannabinoide bei der wirksamen Behandlungneurologischer Erkrankungen und bei der Suche nach einer besserenLösung im Kampf gegen die Opioid-Epidemie spielen können, noch mehrGewicht geben.""Unsere Vision für FSD Pharma, nämlich uns zu einem weltweitführenden Hersteller und Anbieter von medizinischem Cannabis zuentwickeln, beginnt Form anzunehmen. Davids Know-how in Bezug auf dieGesetzgebung wird nun, da wir uns auf die Mission begeben, dieDiskussion über dieses sehr wichtige Thema im US-Kapitol zubeeinflussen, von entscheidender Bedeutung sein", so Anthony Durkacz,Co-Chairman und Co-Founder."Davids Berufung als unabhängiger Director in den Board ist einwichtiger Meilenstein für das Unternehmen, und wir wissen seineExpertise in der Förderung von Aufklärung und Sensibilisierung fürden potenziellen Beitrag, den Cannabinoide zur Bekämpfung derOpiod-Epidemie leisten können, sehr zu schätzen", fügt Zeeshan Saeed,President und Co-Founder, hinzu."Ich freue mich, in den Board of Directors von FSD Pharmaeinzutreten", so Urban. "Da der Kongress der Vereinigten Staaten unddie jetzige Regierung nach innovativen Wegen zur Bewältigung dernationalen Krise bezüglich des Missbrauchs, der Abhängigkeit undÜberdosierung von Opioiden sucht, finde ich es wichtig, aufüberparteilicher Basis zu arbeiten, um das Bewusstsein für Forschungund Entwicklung synthetischer cannabinoider Medikamente alspraktikable Option für diese Krise zu schärfen."Urban bringt wichtige Erfahrung und Expertise in derRegierungspolitik und der legislativen sowie politischen Arena in denBoard of Directors ein.Urban war als Chief of Staff für US-Senator Arlen Specter (R-PA)tätig und fungierte zuletzt 2016 als einer der leitenden Berater imTrump-Wahlkampf. Roll Call schrieb, dass Urban "ein Mitglied vonWashingtons Gruppe einflussreicher gemäßigter und pragmatischerRepublikaner sei" und bezog sich dabei auf seine Fähigkeit,parteiübergreifend zu arbeiten. Politico wählte Urban in die Listeder 30 mächtigsten Personen in Präsident Trumps Washington. Urban istderzeit President der American Continental Group (ACG), eine führendeüberparteiliche und strategische Beratungsfirma fürRegierungsangelegenheiten, die regelmäßig als eine der Top-Firmen inWashington genannt wird.Urban erwarb die folgenden Universitätsabschlüsse: Master ofPublic Administration, University of Pennsylvania; Juris Doctor,Temple University, und Bachelor of Science, United States MilitaryAcademy in West Point.Über FSD PharmaFSD Pharma ist spezialisiert auf die Entwicklung von qualitativhochwertigem Cannabis in pharmazeutischer Qualität inGewächshausanlagen sowie auf die Forschung und Entwicklung von neuenTherapien auf Cannabinoidbasis zur Behandlung verschiedenerErkrankungen des zentralen Nervensystems, darunter chronischerSchmerz, Fibromyalgie und Reizdarmsyndrom. Die erste Phase desWachstumsplans des Unternehmens umfasst den Ausbau einer 25.000Quadratfuß großen Gewächshausfläche in seinem Betrieb in Ontario undeiner zusätzlichen Nutzfläche von 220.000 Quadratfuß, dievorbehaltlich der Genehmigung durch Health Canada voraussichtlich imersten Quartal 2019 betriebsbereit sein wird.Die FSD-Anlage befindet sich auf einem Grundstück mit einerGrundfläche von 72 Morgen, von denen 40 Morgen erschlossen werdensollen. Das Gelände bietet zudem eine Erweiterungskapazität von biszu 3.896.000 Quadratfuß.Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD - FV Pharma -ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, dem am 13. Oktober 2017 eineentsprechende Aufzuchtlizenz nach den ACMPR-Vorschriften (Access toCannabis for Medical Purposes Regulations) erteilt wurde und der nungemäß dem kürzlich verabschiedeten Cannabis Act tätig ist. Das Zielvon FV Pharma ist es, seinen derzeitigen Firmensitz in einerKraft-Betriebsstätte in Cobourg, Ontario, in eine der weltweitgrößten Hydrokultur-Gewächshausanlagen zu verwandeln. FV Pharmabeabsichtigt, alle Aspekte dieser spannenden, neuen Industrie,einschließlich Aufzucht, relevante Gesetze, Verarbeitung,Herstellung, Extraktion und Forschung und Entwicklung, abzudecken.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnenzukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehensich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. DieVerwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigen", "erwartet","glauben", "wird", "prognostiziert" "geschätzt" und ähnlicheAusdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keinehistorischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichteteInformationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oderAnnahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und desZeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichenzukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. DiesePressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichteteInformationen, die sich auf die Entwicklung der unternehmenseigenenIndoor-Cannabisaufzuchtanlage und auf seine Geschäftsziele beziehen.Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilungwurden zum diesbezüglichen Datum getätigt und das Unternehmen istnicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisierenoder zu korrigieren - weder infolge von neuen Informationen, nochinfolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in dengeltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hierenthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anlegernicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen Die zuvorgenannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtlichezukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.Weder die Canadian Securities Exchange noch derenRegulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für dieRichtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Pressekontakt:Zeeshan Saeed, President und Founder, FSD Pharma Inc.E-Mail: zeeshan@fsdpharma.comTelefon: (416) 854-8884Investor RelationsE-Mail: IR@fsdpharma.comWebsite: http://www.fsdpharma.comMedienbeziehungenNed BerkowitzE-Mail: Ned.Berkowitz@russopartnersllc.comTel.: (646) 942-5629Original-Content von: FSD Pharma Inc., übermittelt durch news aktuell