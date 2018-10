FSD Pharma Aktie: Weiterhin unter Druck!

Auch in der neuen Woche zeigt sich bei der Aktie von FSD Pharma bislang kein Anzeichen einer Erholung. Das Papier startet am Montag mit Verlusten von knapp zwei Prozent in den Tag und wertet damit bis auf 0,3560 Euro ab. Im langfristigen Vergleich ist das zwar noch kein schlechtes Niveau, der Titel nähert sich aber immer mehr charttechnisch wichtigen Marken. Sollten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.