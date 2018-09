FSD Pharma Aktie: Ruhe bewahren!

Die Aktie von FSD Pharma setzte Anfang der Woche ihren Aufwärtskurs mit einem beeindruckenden Tempo fort. Mit 0,35 Euro startete der Titel am Montag in den Handel, bei Börsenschluss waren es bereits 0,46 Euro. In den letzten vier Wochen hat der Kurs sich damit um mehr als das Vierfache verbessert! Am Dienstag ging es im morgendlichen Handel jetzt zunächst bergab und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.