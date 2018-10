FSD Pharma Aktie: Rettung in letzter Minute!

An der Börse ging es für FSD Pharma in der vergangenen Woche immer weiter bergab. Am Freitag drohte der Titel schon, die Marke von 0,40 Euro nach unten zu durchbrechen. Das hätte charttechnisch enorme Auswirkungen und könnte für weitere drastische Verluste sorgen. Genau das ist wohl auch den Käufern irgendwann aufgefallen, die am gestrigen Freitag entschieden gegenlenkten.

Bis Handelsschluss ging es für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.